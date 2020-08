Is er een geboortegolf in Ommel? Ooievaars overspoelen het dorp

Wachten op privacy instellingen... Ooievaars in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De ooievaars zouden op doorreis zijn (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Ooievaars overspoelen Ommel

Is er sprake van een geboortegolf in Ommel? Wie donderdagavond in het dorp rondkeek, zou haast denken van wel. Daar landde namelijk een kolonie ooievaars.

Het zou gaan om zo’n dertig vogels. Die trokken veel bekijks.

De ooievaars trokken veel bekijks in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Doorreis

“Vanaf de kerk richting Deurne zat op vrijwel elke lantaarnpaal en schoorsteen wel een ooievaar om daar de nacht door te brengen”, laat een van de belangstellenden, die afkwam op het geklepper van de dieren, weten. “En op de toren van de kerk in Ommel zat een grote groep ooievaars.”

De bewoners van deze huizen kregen bezoek van twee ooievaars (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Volgens een vogelkenner zouden de ooievaars op doorreis zijn.

Twee ooievaars vonden hun slaapplekje op deze lantaarnpaal in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot