'Bel niet meer naar 112 over affakkelen Shell Moerdijk', veiligheidsregio wil bereikbaar blijven

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vraagt mensen niet meer naar 112 te bellen over de enorme vlammen en de oranje gloed die het affakkelen van gas bij Shell in Moerdijk veroorzaakt. "We willen dat de meldkamer goed bereikbaar blijft voor als er echt iets gebeurt," zegt een woordvoerder vrijdagochtend, "vandaar de oproep." De afgelopen nachten ging het volgens haar om tientallen telefoontjes per nacht.

"We zijn tot nu toe steeds bereikbaar geweest", benadrukt ze. "Maar het aantal telefoontjes lag veel hoger dan ingeschat." De meldingen kwamen volgens haar uit heel West-Brabant, tot aan Putte toe, zo'n 35 kilometer van de fabriek. De melder daar dacht dat er sprake was van een heidebrand, maar het bleek te gaan om de oranje gloed van het affakkelen.

"De vlam die het affakkelen veroorzaakt, is veel groter dan normaal. Daardoor is de gloed tot in de verre omtrek te zien", legt de woordvoerder uit. "Ook duurt het affakkelen langer dan normaal en daarover zijn mensen dan weer bezorgd. Dat geldt ook voor het bulderende geluid waarmee het affakkelen gepaard gaat."

Eerdere storing

Maar bij Shell Moerdijk is volgens haar niks aan de hand. "Het affakkelen gebeurt veel vaker", legt ze uit. Dat het nu allemaal wat heftiger is wat vlammen en gloed betreft, heeft te maken met een storing waarmee de fabriek eerder deze week kampte.

Niet alleen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werd verrast door het grote aantal telefoontjes. Dat geldt ook voor de brandweer Zuid-Holland-Zuid zo blijkt uit de oproep die zij eerder al deed om niet meer te bellen naar 112.

De veiligheidsregio heeft overigens een dubbel gevoel bij de oproep om niet meer te bellen met 112. "Want normaal zijn we juist heel blij met deze telefoontjes. Hoe eerder we immers weten dat er iets gebeurd is, hoe beter", stelt de woordvoerder.

"Maar in dit geval ligt het anders. Er is niks aan de hand en er is geen gevaar voor de gezondheid. Mensen hoeven zich dus geen zorgen te maken. En nogmaals wij willen bereikbaar blijven."

Veiligheidsmaatregel

Het affakkelen begon woensdag na een storing in een van de fabrieken van Shell in Moerdijk. De volledige heropstart kan dagen duren en het affakkelen gaat ook nog een paar dagen door, zo gaf het bedrijf eerder aan.

"De omgeving kan dus helaas nog overlast verwachten. Dit vinden we bijzonder vervelend en we werken er uiteraard hard aan om dit zo veel mogelijk te beperken." Het affakkelen is een veiligheidsmaatregel. Gas dat nog in de fabriek is, wordt zo op een gecontroleerde manier verbrand.

