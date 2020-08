Superfan Tonnie heeft nu als enige een stuk van de Merwedebrug: 'Eigenlijk een rotbrug'

Tonnie met zijn stuk Merwedebrug voor de Merwedebrug. vergroot

Wie wel eens op Twitter zit, kent vrachtwagenchauffeur Tonnie uit Werkendam. De chauffeur met een grote passie voor de Merwedeburg, twittert al jaren over alles wat hij op de snelweg ziet. Toen hij hoorde dat de Merwedebrug ingekort moest worden vanwege de hitte, wist hij genoeg: hij moest en zou een stuk van ‘zijn’ brug in het bezit krijgen en dat is hem gelukt.

Sinds donderdagavond is hij de eerste en enige ter wereld die een stuk van de Merwedebrug in zijn bezit heeft. Omdat de brug door de hitte uitzette, moest een centimeter van het bewegende brugdeel worden afgeslepen en daarvan heeft hij nu een stukje. “Ik ben enorm vereerd”, zegt de blije Ton.

Maar hoe wordt iemand in godsnaam zo’n grote fan van een brug? “Het is wel een beetje een gekke hobby”, geeft hij toe. “Maar het begon eigenlijk toen er scheurtjes in de brug kwamen. Eigenlijk is het gewoon een rotbrug. Er is altijd wel iets: dan moet hij gekoeld worden, dan staat er file, dan zitten er scheurtjes in de brug. Maar dat maakt het nou net zo leuk. Er gebeurt altijd iets op die brug. Daarom ging ik erover twitteren. Die brug trekt mij gewoon, ik kan er geen genoeg van krijgen”, vertelt hij vanuit zijn vrachtwagen.

De gepassioneerde vrachtwagenchauffeur beoefent al jaren zijn droomberoep en volgt sinds 2016 'zijn' brug op de voet. Toen hij een week geleden hoorde dat de brug ingekort moest worden vanwege de hitte, kwam hij meteen in actie. Het had wat voeten in de aarde, want de aannemer en Rijkswaterstaat moesten nog goedkeuring geven.

"Soms zegt mijn vrouw: ‘Nu is het even genoeg met die brug.'"

Toch lukte het en kwam zijn droom uit: sinds donderdagavond heeft hij de ultieme 'heilige graal' in handen. Toch is Tonnie nog lang niet klaar met zijn hobby. “Het wordt misschien nog beter. Ik heb tegen Rijkswaterstaat laten vallen dat ik zo graag eens het beweegbare gedeelte van de brug wil zien. Daar komen alleen monteurs, nooit burgers. Maar dat is een langetermijnplan, ik heb nog tien jaar de tijd!” Tegen die tijd is de brug namelijk helemaal vernieuwd.

Het stuk Merwedebrug staat nu bij Tonnie in de vitrinekast, naast een passeerpas van de brug uit 1994. Die was toen nodig om met een vrachtwagen de brug over te mogen. Zijn vrouw en zoontje vinden het helemaal niet erg dat ze nu de hele dag tegen het stuk brug aan moeten kijken. “Ze vinden het wel leuk. Maar heel soms zegt mijn vrouw: ‘Nu is het even genoeg met die brug. Nu hebben wij ook wat aandacht nodig’."