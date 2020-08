Kijk terug: de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië

Foto van een eerdere herdenking in Den Bosch. vergroot

Het is precies 75 jaar geleden dat de Japanse bezetter zich overgaf in het voormalige Nederlands-Indië. Daardoor kwam ook in het overzeese deel van Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers worden jaarlijks herdacht bij het HONI-monument in het Park de Grevelingen in Den Bosch. Kijk de registratie hier terug.

Bekijk hier de uitzending:

Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking dit jaar in besloten kring en met enkele genodigden. De herdenking is in de ochtenduren bij het HONI-monument waar twee kransen werden gelegd.

Ongehoorde verhalen

Behalve de herdenking is er in het programma ook plaats voor bijzondere Indische en Molukse verhalen. In samenwerking met Theaterfestival Boulevard zijn er enkele gasten uitgenodigd, zoals schrijver en onderzoeker Lara Nuberg en zangeres en schrijver Esmay Usmany. Zij vertellen vanuit hun eigen achtergrond de vaak ongehoorde verhalen van deze geschiedenis.

Het einde van de Japanse bezetting in 1945 betekende voor velen nog geen vrede. De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië brak kort hierna uit. Vele honderdduizenden mensen vertrokken in die periode vanuit Indonesië naar Nederland. Een groot deel van hen kwam in Brabant terecht, onder meer in Vught.

De uitzending is de laatste in de serie Brabant Remembers over de herdenking van 75 jaar vrijheid. De uitzending is een samenwerking van vereniging Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië 1942-1949 (HONI), De Mediamannen, Theaterfestival Boulevard en Omroep Brabant.