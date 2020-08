Jos Brink mag niet vergeten worden en daarom schrijft Tom zijn biografie

Uit de oude doos: Jos Brink en Tom van den Oetelaar (foto: privécollectie Tom). vergroot

De oplettende kijker ziet de komende maanden verslaggever en presentator Tom van den Oetelaar eventjes niet op Omroep Brabant verschijnen. Maar met een heel goede reden: hij gaat een biografie over Jos Brink schrijven.

Rebecca Seunis Geschreven door

Wie Jos Brink is, hoef je natuurlijk aan niemand uit te leggen. Maar Tom vond het jammer dat hij een klein beetje leek weg te zakken in het geheugen van mensen. "Ik vind dat merkwaardig want hij is ongelooflijk populair geweest. Het is iemand die een enorme stempel op Nederland heeft gedrukt en veel betekend heeft voor het maatschappelijk debat. Denk maar aan homo-emancipatie. Hij heeft zoveel gedaan dat ik dacht: daar moet een boek over geschreven worden.

Jos Brink was goed voor talloze onvergetelijke televisiemomenten. Hij kuste Koningin Juliana tegen alle regels in, maakte musicals, schreef boeken en presenteerde programma's als 'Wedden, dat..?' Dat zou dus wel eens een vuistdikke biografie kunnen worden: "Het is een project van heb ik me jou daar. Ik zit dan uit te tekenen wat erin moet komen en dat is nogal wat. Dus het is een uitdaging", vertelt Tom van den Oetelaar.

Persoonlijke connectie

Naast een dosis bewondering, heeft de Omroep Brabant-verslaggever ook een persoonlijke connectie met Jos Brink. Het begon toen Tom als jonge journalist Jos' partner Frank Sanders leerde kennen. "In 1996 vroeg Jos Brink me wat nou eigenlijk mijn ambitie was. Ik zei dat ik op televisie wilde. Toen zei hij: 'Dat willen er wel meer. Heb je al een pilot?' Dat had ik niet, dus is hij op een vrije dag samen met Frank met de Mercedes naar Uden gekomen en hebben we in de studio van de lokale omroep een pilot opgenomen voor een talkshow. Dus in die zin heb ik ook iets persoonlijks met hem."

Tom heeft de komende maanden veel werk. Hij heeft dozen vol archiefmateriaal gekregen, van fotoalbums tot spullen van musicals en plakboeken. Tot half december is hij dus niet bij zijn geliefde omroep te zien en stort hij zich volledig op het boek. Maar wanneer het boek in de winkels zit, is nog even afwachten. "Het is een enorm karwei dus ik meld me wel als het af is!"

