Kermisexploitanten in actie want ze willen dat kermis doorgaat: 'Ik ga kapot'

Een groep kermisexploitanten heeft vrijdagochtend hun attracties opgezet op de parkeerplaats voor het gemeentehuis van Oosterhout. Dat is de plek waar normaal vanaf volgende week vrijdag de kermis zes dagen had moeten staan. Alleen de gemeente besloot anders: er komt geen kermis dit jaar. De exploitanten zijn boos, want zij voelen zich bestolen en niet serieus genomen.

Bij initiatiefnemer René Scheepers zit het gevoel van onmacht en frustratie hoog. "Ik ga kapot en heb hulp nodig, want ik verdien gewoon niets nu." Hij vindt het onbegrijpelijk dat de landelijke overheid kermissen toestaat, maar dat de burgemeester van Oosterhout zonder overleg een streep door de kermis heeft gezet.

René en zijn collega's beseffen heel goed dat 'normale' kermissen nu geen optie zijn door de coronacrisis. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, behalve als het om steun gaat. Want alle evenementen waar een vergunning voor nodig is, worden zo van tafel geveegd. Dat kan, maar financiële steun krijg ik niet. Dat is meten met twee maten."

"Beter twintig procent omzet, dan helemaal niets."

René wil daarom graag aan de slag, ook al weet hij dat hij veel minder omzet draait. "Beter twintig procent omzet, dan helemaal niets. Ik wil gewoon werken voor mijn geld, maar als een burgemeester een kermis schrapt, dan heb ik gewoon geen inkomsten die week."

Vijf grote vrachtwagens staan vanaf acht uur 's morgens op de parkeerplaats aan het Slotjesveld. Recht tegenover het Oosterhoutse gemeentehuis. De exploitanten zijn van plan om een soort kermis te organiseren als ludiek protest. "We geven maar alles weg, want wat moeten we anders met onze suikerspinnen en knuffels?"

"Zo'n besluit om een kermissen af te lasten betekent financieel nogal wat voor ons."

De gemeente ziet dat niet zitten en verzoekt ze om rond elf uur weg te gaan en vooral geen spullen uit te delen. "We vinden het goed dat jullie protesteren, maar willen voorkomen dat hier een toeloop ontstaat", zegt de ambtenaar die zich met de kermis bezighoudt.

Dat schiet bij enkele kermisexploitanten een beetje in het verkeerde keelgat. "We staan hier omdat we ons niet gehoord voelen en al zeven maanden geen inkomsten hebben, maar dan moeten we wel zo met de staart tussen de benen weggaan. Zo werkt het niet, hè!" zegt een van hen. René herinnert de ambtenaar eraan dat ze vooral in gesprek willen met burgemeester Mark Buijs. "Zo'n besluit om een kermissen af te lasten betekent financieel nogal wat voor ons."

De exploitanten mogen aan het eind van de ochtend met Buijs om tafel. Dat wordt zeer gewaardeerd door de attractiehouders, ze voelen zich weer serieus genomen. "Dit jaar komt er geen kermis, maar ze gaan wel kijken naar wat ze volgend jaar voor ons kunnen betekenen", zegt René zijn collega Chris Reemer. Gedacht moet worden aan een verlaging van het stageld waardoor de exploitanten meer geld overhouden.

Hoewel de acute problemen voor de exploitanten niet opgelost kunnen worden, hebben ze wel het gevoel dat de burgemeester van Oosterhout nu begrijpt wat de impact is van zijn beslissing. Na het gesprek ruimen hij en zijn collega's de attracties op en gaan ze weer naar huis in de hoop later dit jaar toch nog een paar kermissen mee te pakken.