Waarschuwing na dood van vijf honden: laat je hond niet zwemmen in stilstaand water

De Omgevingsdienst Brabant Noord waarschuwt baasjes van honden voor botulisme na de dood van drie honden op de Vrachelse Heide bij Oosterhout donderdag. De dienst gaat ervan uit dat de dierenarts de honden moest laten inslapen vanwege botulisme. Vrijdag werd bekend dat dierenartsen nog twee honden hebben laten inslapen.

"Alles wijst erop dat de dieren ziek zijn geworden door het stilstaande water", zegt een woordvoerster van de omgevingsdienst. Advies aan hondeneigenaren is nu om erg voorzichtig te zijn en honden niet te laten drinken van stilstaand water of daarin te laten zwemmen.

Volgens de omgevingsdienst is er botulisme gevonden in plassen bij de Roestelberg in Kaatsheuvel, Bosch en Duin in Udenhout en op de heide in de gemeente Oosterhout. Maar het wordt niet uitgesloten dat er meer gebieden zijn in de provincie met gevaarlijk stilstaand water.