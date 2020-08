Twee daders op een scooter gezocht na beschieting van huis in Berkel-Enschot

Recherche en forensische opsporing doen onderzoek bij de woning (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) Woning beschoten in Berkel-Enschot (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Recherche en forensische opsporing doen onderzoek bij de woning (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision)

De politie is op zoek naar mogelijk twee daders van de beschieting donderdagavond van een huis aan de Klaproosstraat in Berkel-Enschot. Ze zouden samen op één scooter zijn gevlucht. Het tweetal zou zijn gevlucht via de Guldenroede in de richting van de Korenbloemstraat.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond tien voor tien donderdagavond belde de bewoonster van het huis zelf de politie. Ze was thuis toen haar huis beschoten werd. In het raam aan de straatkant van het huis vond de politie ook inslagen. Maar uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er niet met een vuurwapen is geschoten. Er wordt nog onderzocht waar die inslagen dan wel door zijn veroorzaakt.

De recherche heeft de zaak nog in onderzoek. Er wordt onder meer buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken. Forensische opsporing heeft al een onderzoek in en rondom het huis gedaan.