'Asociale' automobilisten hinderen hulpverleners bij ongeval op de A73

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft geen goed woord over voor de manier waarop sommige automobilisten zich gedroegen bij een ongeluk op de A73. Ze reden onder meer over de vluchtstrook of reden door de brokstukken heen.

Malini Witlox Geschreven door

En dit is niet eenmalig, stellen de agenten op Facebook. Het komt vaker voor dat mensen zich misdragen en de hulpverleners hinderen bij hun werk.

De politie moest vrijdag in actie komen voor een ongeval op de A73 bij Boxmeer. De weg was bijna een uur dicht. Op het hoogtepunt van de file, rond kwart voor twee, moest verkeer in die richting rekening houden met een uur vertraging.

Hinderlijk

Lang wachten was sommige automobilisten te veel, zo bleek uit hun gedrag. "De volgende punten zijn tijdens een file hinderlijk", somt de politie op:

Meerdere bestuurders die over de vluchtstrook rijden.

Hulpverleners die er dankzij de vluchtstrookrijders niet voorbij kunnen.

Meerdere bestuurders die vol door de scherven en brokstukken rijden.

Verder reden bestuurders door de berm om voorbij het ongeval te kunnen.

Dat terwijl de slachtoffers en beschadigde voertuigen zich nog op de weg bevinden.

Bestuurders maken geen ruimte voor andere voertuigen om te ritsen, wat dan weer nieuwe ongevallen op kan leveren.

Verder hebben sommige caravaneigenaren geen extra spiegels of ze gebruiken die niet, waardoor ze niet doorhebben dat hulpverleners erlangs willen.

"Deze acties hebben ons gehinderd in de hulpverlening. Wij konden namelijk pas naar de slachtoffers toe op het moment dat het echt onmogelijk was gemaakt om nog door het ongeval heen te rijden."

Compliment

Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. "Gelukkig waren er een aantal omstanders die enorm veel hulp hebben verleend door hun voertuig zo neer te zetten dat de slachtoffers veilig waren. Daarnaast hebben ze de slachtoffers goed geholpen door hen te vergezellen, waardoor wij de situatie snel overzichtelijk konden krijgen. Dus dikke pluim daarvoor!"