Elkerliek Ziekenhuis zet extra beveiligers in omdat bezoekers coronaregels massaal negeren

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond zet extra beveiligers in om ervoor te zorgen dat bezoekers zich beter aan de coronarichtlijnen houden. De verpleegkundigen zijn nu te veel tijd kwijt aan het spelen van ‘politieagent’ en bezoekers reageren soms zelfs agressief, zegt het ziekenhuis.

Er mag bij het Elkerliek één bezoeker per patiënt komen tijdens het bezoekuur. Maar het komt nu veel te vaak voor dat er families allemaal tegelijk een patiëntenkamer binnengaan. Ook mogen bezoekers elkaar buiten het ziekenhuis aflossen tijdens het bezoekuur, maar dat gebeurt in de praktijk vaak binnen. Er ontstaan regelmatig groepjes van ‘wachtende families’ die geen anderhalve meter afstand houden, zo meldt het ziekenhuis.

Een patiënt vertelt anoniem: “Ze stonden met vier man langs het bed van mijn ‘buurvrouw’. Er was hier amper nog plek. En toen kwam er nóg iemand voor haar binnen. Naar anderhalve meter werd al helemaal niet gekeken. Ik dacht nog ‘dit kan toch niet zo?’ Ik was blij dat de verpleegkundige er wat van zei. Maar hoe zij daarna werd afgeblaft…. Ik schrok er van.”

Eveline de Bont is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis: “Onze medewerkers willen goed kunnen zorgen voor de patiënten. Het helpt dan niet als ze gedwongen politieagent moeten spelen richting bezoekers. Zeker niet als die bezoekers vervolgens verbaal of zelfs fysiek geagiteerd of zelfs agressief naar hen worden. Het lijkt alsof iedereen al weer vergeten is, hoe waardevol en belangrijk zorgmedewerkers zijn voor de gezondheid van onze samenleving.”