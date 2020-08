Sneller weten dat je géén COVID-19 hebt, dankzij slimme rekenmethode

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. vergroot

Slimme computers en rekenmethodes helpen artsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bij het uitsluiten van COVID-19 bij patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp. Want ook iemand die met een gebroken been binnenkomt, kan corona hebben zonder symptomen.

Bij elke patiënt die op de spoedeisende hulp binnenkomt, wordt het bloed op dertig manieren getest. “Daar zitten tests tussen die iets zeggen over nieren, ontstekingswaarden of bijvoorbeeld bloedarmoede”, vertelt klinisch chemicus Arjan-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis.

De afgelopen drie maanden keek hij samen met Ruben Deneer van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) naar de uitslagen van 10.000 bloedtests. “In die testen ga je op zoek naar patronen. Bij elke ziektefase van corona veranderen die waardes. Dat levert een patroon op waar je naar kan kijken.”

Samen ontwikkelden ze een computerprogramma dat met grote zekerheid berekent dat iemand géén corona heeft. “Het algoritme is nog nauwkeuriger dan de test met een wattenstaafje in de keel”, zegt Boer.

“Als mensen met een gebroken been binnenkomen, gaan we proberen verborgen corona op te sporen.”

Hoe gaat het in de praktijk werken? Ruben Deneer van de TU/e: “Een nieuwe patiënt komt binnen. Er wordt een bloed afgenomen. Het computerprogramma berekent met de verschillende waardes of er een coronatest nodig is”, legt Ruben Deneer uit. “Het is een hulpmiddel voor de arts. Hij kan zo sneller uitsluiten dat iemand corona heeft. Zo weet je of iemand in isolatie moet of niet.”

“Er zijn steeds meer verhalen van symptoomvrije corona”, vult Boer aan. “Als die mensen met een ander probleem binnenkomen, bijvoorbeeld een gebroken been, gaan we proberen die verborgen corona op te sporen.”

Het algoritme wordt sinds twee weken gebruikt door artsen in het Catharina Ziekenhuis. “Doktoren moeten er nog mee leren werken”, zegt Boer. “Maar de rekenmethode is erg goed in het uitsluiten dat iemand corona heeft. Onze test heeft het negentien van de twintig keer goed. Dat is nauwkeuriger dan de coronatest.”