Quarantaine na bezoek aan Brabant: Burgemeester Paul Depla blij met aanpassing reisadvies België

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Ga in quarantaine na een bezoek aan Brabant en doe een test." Dat advies geeft de Belgische overheid haar burgers sinds vrijdag. Paul Depla, burgemeester van Breda, is blij met de maatregel. Hij maakt zich al langer zorgen over het aantal Belgen dat naar onze provincie komt.

Malini Witlox Geschreven door

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft vrijdag het reisadvies voor Brabant aangepast. Er wordt aanbevolen om in quarantaine te gaan en een test te doen bij terugkeer uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Brabant en Flevoland, staat nu op de site.

“Ik denk dat het goed is dat het reisadvies is aangescherpt. Over en weer is de hoeveelheid besmettingen groeiende. Denk goed na, is een bezoek over de grens echt noodzaak?”, zegt Depla tegen Omroep Brabant.

Stapje terug

“Het virus loopt zelf niet de grens over, dat wordt door mensen de grens overgebracht. Als we het aantal besmettingen willen terugdringen, is het goed dat we een stapje terugdoen.”

Depla gaf eerder al aan dat hij graag de mogelijkheid kreeg om maatregelen te nemen. Hij zocht naar geoorloofde en praktische middelen om bezoekers te weren uit landen of gebieden waar, door het coronavirus, code oranje geldt

Regels

De Belgische overheid verplicht nu echter geen quarantaine of test. Het gaat om een advies. Er kan niet beboet worden. Depla zet ook geen handhavers in, om de zuiderburen vriendelijk op de regels te wijzen.

“We gaan Belgen die hier toch komen, niet op het quarantaineadvies wijzen. Ze weten zelf best wat de regels zijn. In februari en maart was het ook helemaal niet nodig om discussies over de manier van handhaving te voeren. Iedereen volgde de adviezen op. Die vrijwilligheid neemt af. Sommige mensen lappen de regels aan hun laars. Maar gelukkig zijn er ook mensen die wel netjes doen wat gevraagd wordt.”

Het moet over en weer beter, stelt Depla. Zo geldt voor Nederlanders ook dat ze na een bezoek aan de provincie Antwerpen twee weken in quarantaine moeten. Brabanders blijven echter massaal over de grens tanken. “Besef wat je doet. Wil je nu echt voor een paar euro verschil dat gebied in? Is het noodzaak? Dat lijkt me niet”, doet de burgemeester ook een beroep op het gezond verstand van de Brabanders.