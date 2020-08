Schuur volledig uitgebrand in Hoogeloon, gasfles op tijd weggehaald

De schuur brandde volledig uit (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Verschillende brandweerwagens kwamen naar de schuur om te helpen de brand te bestrijden (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De schuur brandde volledig uit (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een houten schuurtje in Hoogeloon is helemaal uitgebrand. Het schuurtje stond vlak naast een woning aan het Dominépad in Hoogeloon. Niemand raakte gewond.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen naar de brand, maar kon niet voorkomen dat het schuurtje helemaal in vlammen opging. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.

Gasfles

In het schuurtje lag ook een gasfles. Die was door het vuur behoorlijk heet geworden. De brandweer heeft de gasfles veilig gesteld door hem in het zwembad te gooien dat in de tuin bij het huis ligt.