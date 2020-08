Eigenaren restaurant Lotus in Leende geëmotioneerd na crowdfunding dorpsgenoten

Foto: Omroep Brabant vergroot

Maarliefst 5353,18 euro is er opgehaald voor de eigenaren van Chinees restaurant Lotus in Leende. Jim Lan en Qiyue Luo zaten sinds februari vast in China door het coronavirus. Inwoners uit Leende lieten het er niet bij zitten en startten een crowdfunding op. Vrijdag was het moment om de familie Luo te verrassen. "Ik heb er eigenlijk nog steeds geen woorden voor", zegt dochter Luoxin Luo.

Pas half juni konden de ouders van Luoxin weer terug naar Nederland. Het Chinees restaurant was bijna zeven maanden dicht geweest. De actie om geld op te halen was voor Jim Lan en Qiyue Luo daarom een meer dan welkom cadeau. "Om hen tegemoet te komen voor de gemiste inkomsten, willen we hen een steuntje in de rug geven", zo schreven de inwoners in hun tekst om geld op te halen.

Dochter Luoxin was op de hoogte dat de inwoners vrijdag de cheque wilden overhandigen. Voor Jim Lan en Qiyue Luo kwam het geldbedrag wel als een totale verrassing. Eigenaar Qiyue Luo, bij de inwoners uit Leende beter bekend als 'Lu', was zichtbaar geëmotioneerd. Dochter Luoxin vatte het gevoel als volgt samen: "Ik heb er nog steeds geen woorden voor. Ik vind het nog steeds ongelofelijk. Dat zo'n actie is opgezet, vooral in zo'n moeilijke tijd vind ik heel bijzonder."

Bekijk in deze video hoe Qiue Luo reageerde op het geldbedrag:

In een lokale dorpskroeg werd het idee gesmeed om een crowdfunding op te zetten voor 'Lu'. Initiatiefnemer Bart Nijssen: "Aanvankelijk wilden we hem terughalen voor carnaval, want het is een echte feestvierder. Door het coronavirus is hij later teruggekeerd dan gehoopt, maar we zijn blij dat hij weer in ons midden is. Hij hoort echt bij Leende."

