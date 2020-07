Eigenaren van restaurant Lotus die maanden vastzaten in China feestelijk onthaald in Leende

Eindelijk zijn Qiyue en Jim Lan weer thuis in Leende. vergroot

Halsoverkop vertrokken Jim Lan en Qiyue Luo in januari naar een bergdorp in China. De eigenaren van restaurant Lotus in Leende zouden drie weken wegblijven, door de coronacrisis werden dat vijf maanden. Maandag werd het stel feestelijk onthaald in hun gemeente.

Jessica Ranselaar Geschreven door

''De gezondheid van mijn oma ging hard achteruit en mijn ouders wilden zo snel mogelijk naar haar toe'', vertelt dochter Luoxin. ''Maar ze waren te laat in het bergdorp. Oma was al overleden toen ze aankwamen."

Jim Lan en Qiyue bleven de weken erna bij familie. Begin februari zouden ze terug naar Leende gaan. Dat werd een lastige opgave toen het bergdorp vanwege corona in 'lockdown' ging. ''Op zich ligt het ver weg van de uitbraak maar er was paniek in China. Ze waren bang dat het virus daar ook zou komen.''

De restauranteigenaren konden niet met de eerste terugvlucht mee en ook daarna lukte het niet omdat de vluchten steeds geannuleerd werden. Op 21 juni leek het dan eindelijk zover.

Wachten op privacy instellingen...

De Luo's maakten zich op voor de terugreis, maar een paar dagen voor vertrek werd ook deze vlucht afgezegd. ''Mijn ouders begonnen zich zorgen te maken. De zaak was al zo lang dicht en ze wisten niet hoe het er in Nederland aan toe ging. En ze maakten zich zorgen over mij en mijn zussen. Wij zaten al die tijd in Nederland, ver bij hen vandaan.''

Ook voor Luoxin en haar zussen was de onzekerheid vervelend. ''Het is iets anders als je van te voren zegt dat je zes maanden weggaat. Dan weet je hoe lang het duurt. Het bergdorp is dan wel ver van de brandhaard vandaan en het is goed afgeschermd maar ik heb ze liever hier.''

Eén dag open

Luoxin zocht samen met haar zussen naar tickets om hun ouders terug te krijgen. Ondertussen deden de drie wat ze konden voor het restaurant. ''Met carnaval zijn we één dag open geweest.'' Maar daarna ging restaurant Lotus weer op slot. En het zal nog wel even duren voor het opengaat. ''Mijn ouders moeten twee weken in quarantaine en daarna kijken ze of het restaurant weer zo snel mogelijk open kan.''

Voorlopig geniet Luoxin volop van haar ouders, nu ze weer terug zijn. De familie zat namelijk lang in spanning of het deze keer wel zou lukken. ''Het was ook nu veel gedoe. Mijn ouders waren op het vliegveld in Sjanghai en toen kon het wéér niet doorgaan. Ze hoorden het op het laatste moment.''

Omweg

Jim Lan en Qiyue kregen het voor elkaar om andere tickets te boeken. ''Het was met een omweg, met meerdere tussenstops maar die vlucht ging. De nacht voor vertrek, toen ze in het vliegtuig zaten, hadden we pas zekerheid dat ze echt hier heen zouden komen.''

Vlaggen uit

Maandagochtend vroeg reden Luoxin en haar ouders dan eindelijk Leende binnen. ''Het was een hele leuke terugkomst. We reden onze straat in en iedereen had vlaggen opgehangen en de straat versierd. Dat wist ik ook niet. Ze zouden een spandoekje ophangen, dacht ik.''

Wachten op privacy instellingen...

Ook voor Jim Lan en Qiyue is het een grote verrassing. ''Ze snapten het eerst niet. Mijn moeder vroeg of het een feestdag was ofzo. Toen zagen ze het grote spandoek en viel het kwartje. Ze hebben daarna alleen maar gelachen en vonden het heel bijzonder.''