Uren in de rij voor een gratis Eindhoven-tattoo: ‘We zitten hier al sinds gisteravond’

Voor de True Blue Tattoo Eindhoven staan zaterdagochtend tientallen Eindhovenaren in de rij voor een gratis tatoeage. Sommigen zitten al sinds vrijdagnacht voor de tattooshop. De eerste paar krijgen namelijk gratis het logo van de stad, The Vibe, op hun lichaam vereeuwigd.

Het idee van de actie komt van Max den Holder van Meet Eindhoven, die lokale ondernemers in de stad in het zonnetje wil zetten. “Ik ben trots op Eindhoven, maar de stad wordt nogal onderschat in Nederland naast steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag.”

In overleg met True Blue Tattoo werd het idee bedacht om een hele dag gratis Eindhoven-tatoeages te zetten. En de actie sloeg aan. “Je weet nooit hoeveel mensen erop afkomen. Maar toen ik vanochtend de grote rij zag, moest ik wel even slikken. Ik ben trots dat je zoiets kunt bereiken”, zegt Max.

De hele nacht in de rij

In de rij is het een gezellige boel. De enthousiastelingen die helemaal vooraan staan, zitten daar al sinds de avond ervoor. “We hebben de rij goed in de gaten gehouden en vannacht om drie uur zijn we erbij gaan liggen met een tentje”, zegt Chris.

Ondertussen lopen medewerkers van Houben Worstenbrood, dat naast de tattooshop zit, rond met gratis worstenbroodjes. Iedereen in de rij krijgt de lekkernij aangeboden. “We vonden het een leuk initiatief, dus we wilden daar ook wel wat mee doen”, vertelt een van de medewerkers.

Nick van Och, van True Blue Tattoo, is ook blij met de opkomst. “We wilden de mensen in Eindhoven een keer wat teruggeven. Deze drukte hadden we niet verwacht. Het is een hele eer, maar het is jammer dat we niet iedereen kunnen helpen vandaag.”

De mensen die vandaag niet aan de beurt komen, kunnen komende maand de tatoeage alsnog laten zetten voor 40 euro.

Eerste tattoo

Om tien uur gaat True Blue Tattoo open en mogen de eerste twee naar binnen. Jannes is een van de gelukkigen. “Ik zat gisteravond al om elf uur voor de deur. Met een biertje erbij, dus het was gewoon een gezellige avond.”

Na maar liefst elf uur wachten is de tattoo binnen twintig minuten gezet. “Het was het lange wachten waard. Nu ga ik thuis bijslapen”, zegt Jannes.

De tattoo van Jannes. vergroot