Affakkelen bij Shell in Moerdijk voorbij, 112-meldingen nemen af

Het affakkelen bij Shell Moerdijk. (Foto: Hans Oskam) vergroot

De storing bij Shell in Moerdijk is voorbij. De vlam voor het affakkelen is daardoor weer een stuk kleiner. Tot grote opluchting van de alarmcentrale, die de afgelopen dagen werd overspoeld met mensen die 112 belden.

De storing werd vrijdagavond opgelost. "Het is gelukt om de fabriek weer op te starten. De fakkel is teruggebracht en zorgt niet langer voor geluids- of lichthinder'', zo laat Shell weten. De fabriek kampte deze week met problemen waardoor de fakkel harder moest werken en daardoor metershoge vlammen uitspuwde. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is dit een normale procedure en verder ongevaarlijk.

Veel omwonenden in de regio dachten echter dat er een grote brand was uitgebroken en belden 112. De alarmcentrale kreeg zelfs tientallen telefoontjes per nacht. De veiligheidsregio deed een oproep om niet meer te bellen over het affakkelen.

''Gelukkig werden de telefoontjes steeds minder, want het zou kunnen hinderen bij andere noodoproepen als het er te veel zouden worden. Afgelopen nacht was het weer rustig met het aantal telefoontjes", zegt een woordvoerder zaterdagmiddag.