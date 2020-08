Steven Kruijswijk geeft op in Dauphiné na valpartij

Steven Kruijswijk heeft het Critérium du Dauphiné vroegtijdig moeten verlaten. In de vierde etappe naar Megève kwam de klassementsrenner uit Nuenen ten val, waarna hij met een ontwrichte schouder moest opgeven.

Kruijswijk kwam na 29 kilometer ten val, in de afdaling van de Col de Plan Bois. Ook de Duitser Emanuel Buchmann was betrokken bij de valpartij. De nummer drie van het algemeen klassement besloot ook af te stappen. Hij is met enkele diepe schaafwonden naar een ziekenhuis gebracht. Hij stond op een achterstand van 20 seconden op klassementsleider Primoz Roglic.