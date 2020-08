Voorbereiding NAC loopt in de soep door corona-gevallen: 'Competitie misschien later beginnen'

Opnieuw geen oefenwedstrijd voor de spelers van NAC. vergroot

Maurice Steijn wil graag dat het begin van de Keuken Kampioen divisie wordt uitgesteld. De trainer van de Bredase club ziet de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de soep lopen nadat hij zaterdagmiddag opnieuw werd geconfronteerd met een afgelast oefenduel. Door vier met corona besmette spelers bij ADO Den Haag ging de oefenwedstrijd in Breda niet door. "Er zal nog wel veel meer gebeuren, ik heb al ingecalculeerd dat dit het een heel apart seizoen kan worden."

Ronald Strater Geschreven door

Vorige weekend gooide corona al roet in het eten met de afgelaste wedstrijd tegen Dordrecht'90. En zaterdagmiddag was er opnieuw slecht nieuws voor NAC-trainer Maurice Steijn. Ook het duel tegen ADO Den Haag kon door het vervloekte virus niet door gaan. Hij ziet op deze manier zijn hele voorbereiding in duigen vallen, want de competitie begint voor NAC al over twee weken.

"Het is heel vervelend en ik baal daar heel hard van", zegt Maurice Steijn. "We hebben al twee weken geen wedstrijd kunnen spelen en de competitie staat voor de deur. Je wil dingen proberen en zien. Dat valt dan helemaal in duigen."

"Bij een echte uitbraak wordt de competitie misschien wel stilgelegd."

"Dit is natuurlijk niet ideaal voor een voorbereiding", vervolgt de coach van de Bredanaars. "Maar het is zoals het is. Ik denk dat er nog wel veel meer gaat gebeuren. Ik heb al ingecalculeerd dat dit een heel apart seizoen gaat worden. Er hoeft straks maar een echte uitbraak te zijn en misschien wordt dan de competitie wel stilgelegd."

Wat Steijn betreft mag er door alle huidige corona perikelen ook best besloten worden om de start van de Keuken Kampioen Divisie (28 augustus) uit te stellen. "Dat zou ons goed uitkomen, want we hebben wel een hele rommelige voorbereiding. Maar ik weet niet of dat kan. Misschien kunnen we wel twee weken later gelijktijdig met de eredivisie beginnen. Dan is er nog meer zicht op de situatie en zijn er nog meer mensen getest. Ik weet nog niet of het bij de KNVB aangekaart moet worden, want het valt allemaal zo rauw op ons dak. Het zou mooi zijn, want het geeft ons ook wat meer tijd om spelers aan te trekken. Maar misschien ben ik wel de enige die dit fijn zou vinden."

"De supporters van NAC hoeven niet in paniek te raken."

NAC is nog druk op zoek naar versterkingen voor de selectie, maar de een na de ander laat het voorlopig afweten. Toch verwacht Maurice Steijn zijn selectie nog voor de start van de competitie uit te breiden. "De supporters hoeven niet in paniek t raken, dat doe ik ook niet", zo belooft hij.

