Dierenpolitie neemt half miljoen gestolen bijen in beslag na ruzie tussen imker en grondeigenaar

In Veldhoven zijn zondagmorgen voor zonsopgang 500.000 gestolen bijen in beslag genomen (foto: Dierenpolitie Oost-Brabant).

De dierenpolitie heeft zondagmorgen een half miljoen gestolen bijen in beslag genomen. De politie kreeg een tip dat de beesten werden verwaarloosd. De bijen moesten voor zonsopgang in beslag genomen worden, want zodra de zon opkomt vliegen ze uit.

De bijen zijn het middelpunt van een ruzie tussen de eigenaar van een stuk grond in Veldhoven en een imker die daar zijn bijenkasten heeft staan. De eigenaar van het perceel verbood de imker om zijn kasten te bezoeken. Volgens de politie beschikte de grondeigenaar niet over de kennis en kunde om voor de bijen te zorgen. Bovendien zijn de bijen niet van de grondbezitter. Er is aangifte van diefstal tegen hem gedaan.

Opgevangen

Omdat nu de bijenkasten winterklaar worden gemaakt zodat de larven overleven heeft de politie ingegrepen. Deze voorbereiding voor het winterseizoen moet door een imker gedaan worden. De 500.000 bijen zijn zondagochtend naar een geheime opvanglocatie gebracht waar ze de juiste verzorging krijgen. De grondeigenaar zal later door de politie worden verhoord.