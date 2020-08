Waarschuwing voor fors onweer: 'Het verbaast me niet als er bomen omwaaien'

De bliksem boven Beek en Donk (foto: Rob van Kaathoven). vergroot

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in aantocht zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

Tot de onweersbuien ontstaan, hebben we volgens Weerplaza-weerman Leon Saris te maken met een klamme, warme zondag. "De temperatuur gaat fors oplopen, richting 30 of 31 graden. Mogelijk zelfs 32. Ik ga er vanuit dat we ergens een dagrecord halen in Brabant." Er bevindt zich veel vocht in de lucht. Dat zorgt ervoor dat de warmte drukkend aanvoelt. "En dit klamme weer houden we zeker tot zondagavond."

Windstoten

In de loop van de avond, rond etenstijd, trekken de onweersbuien over. "Die kunnen voor veel neerslag in korte tijd zorgen", vertelt Saris. "Het gaat om fors onweer met hagel en echt stevige windstoten met snelheden tot tachtig kilometer per uur. Het zal mij niet verbazen als er weer bomen omwaaien er er schade door de wind ontstaat."

Hij gaat er vanuit dat bijna iedereen in Brabant te maken krijgen met dit onweer. "De afgelopen dagen hadden we te maken met kleine buien die zeer plaatselijk veel wateroverlast veroorzaakten, maar nu is het echt een groter systeem dat over Brabant trekt. De ene plaats krijgt wel veel meer neerslag dan de andere, maar ik ga er vanuit dat vrijwel alle plaatsen in Brabant hier iets van mee gaan krijgen."

Stuk prettiger

Komende week wordt het volgens Saris een stuk minder warm. "Maandag daalt de temperatuur naar 25 of 26 graden bij een matige zuidwesten wind. Er kunnen dan in de loop van de middag enkele buien ontstaan, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En omdat er dan een stuk minder vocht in de lucht zit, voelt het dan een stuk prettiger aan."

En ook de dagen daarna blijven de temperaturen hangen rond 25 graden. "Pas later in de week krijgen we mogelijk weer wat hogere temperaturen, vanwege een zuidenwind."

