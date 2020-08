Onweer in Brabant: op de ene plek wateroverlast en verderop kurkdroog

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Noodweer blijft uit

Het einde van de extreme hitte is in zicht. Na opnieuw een tropische dag, trokken aan het eind van de middag de eerste regen- en onweersbuien de provincie binnen. De code oranje vanwege de extreme hitte werd door het KNMI woensdagavond ingetrokken. Nu geldt nog code geel voor aanhoudende hitte en de stevige onweersbuien. Volg alle ontwikkelingen via dit liveblog.

Aan het eind van de middag trok het eerste onweer de provincie binnen.

Het KNMI heeft de code oranje vanwege de extreme hitte donderdagavond beëindigd.

In onder meer Eindhoven, Helmond en Tilburg begon de donderdag met een verfrissende bui.

Dit liveblog is afgesloten.

21.58

De vakantiegangers op camping Herpenduin in Herpen kunnen maar beter geen lek in hun tent hebben gehad: daar ging het ook behoorlijk los.

Regen op de camping (foto: Leon Damen) vergroot

21.36

De partytent van Hans de Graaff heeft het 'windhoosje' zoals hij het zelf noemt, niet overleeft. In Uitwijk, in het westen van Brabant ging het eerder vanavond iets te hard tekeer.

De partytent overleefde het niet (foto: Hans de Graaff) vergroot

21.14

Een boom is door de bliksem getroffen op de Margrietstraat in Deurne. Dat gebeurde rond acht uur vanavond. De boom is bijna doormidden gespleten. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de takken opgeruimd en de gemeente moet bekijken of de rest van de boom kan blijven staan of gerooid moet worden.

Boom door bliksem getroffen in Deurne (foto: Walter van Bussel/SQ Vision) vergroot

20.50

Het hoogtepunt van de buien lijkt voorbij. De meeste buien trekken nu de provincie uit.

(foto: Buienradar) vergroot

20.47

De nichtjes van Roel zaten samen te kijken naar het onweer in Westerbeek.

Nichtjes van Roel kijken samen naar de bliksem (foto: Roel v/d Broek) vergroot

20.03

Waterpret in Schaijk! Er is genoeg regen gevallen om te surfen en te peddelen op straat.

Met je luchtbed op straat (foto: Jolanda uit Schaijk) vergroot

(foto: Jolanda uit Schaijk) vergroot

19.51

Het levert ook mooie plaatjes op: onweer boven Wouwse Plantage

Bliksemschicht boven Wouwse Plantage (foto: Corine Alstadt) vergroot

19.43

Ook in de Efteling ging het aardig tekeer. In een poging een plekje te vinden om te schuilen, werden de coronaregels even aan de laats gelapt, twittert Pim.

19.21

Het was waarschijnlijk een blikseminslag dat een schuurtje in Vortum-Mullem in brand zette. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Brandje in schuur (foto: Saskia Kusters/SQ Vision) vergroot

18.43

Een half uurtje onweer in Sint Anthonis was voldoende voor zo'n 27 millimeter regen. De regenmeter is bijna vol.

Een zo goed als volle regenmeter in Sint Anthonis (foto: Marja van de Mortel) vergroot

18.38

In Veghel lijkt de grootste hoosbui voorbij, maar de wateroverlast blijft nog even.

18.33

In Eindhoven is het naderende onweer goed te zien.

(foto: Miriam van Dinther) vergroot

18.18

De regen- en onweersbuien trekken op het moment vooral over het midden en westen van de provincie.

(foto: Weerplaza) vergroot

18.09

Ook de Van Salm Salmstraat in Loon op Zand heeft het aardig te verduren. De straat staat zo goed als blank.

Straat ondergelopen in Loon op Zand (foto: Mireille van den Hurck) vergroot

18.08

Het fietstunneltje onder de Midden Brabantweg bij Loon op Zand richting Kaatsheuvel is afgesloten: het is onder water gelopen, laat de politie weten.

17.55

Op de Bosscheweg in Beek en Donk is een boom omgevallen en op een auto terecht gekomen. De auto is beschadigd geraakt, maar er zat niemand in toen de boom erop terecht kwam. De brandweer heeft de boom weggehaald.

Boom komt op auto terecht in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) vergroot

17.50

In Veghel komen er hagelstenen naar beneden.

Hagelstenen in Veghel (foto: Alfred Benjamins Fotografie) vergroot

17.40

De achtertuin van Lianne Smulders in Loon op Zand krijgt het aardig te verduren (foto: Lianne Smulders) vergroot



17.39

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt: door veel regen in korte tijd kunnen wegen glad zijn.

17.36

Het noodweer in Loon op Zand zorgt ook voor schade. De politie roept op om uit te kijken in het verkeer.

16.47

In Loon op Zand is een ware wolkbreuk. Met een flinke bak water in de achtertuin....

vergroot

16.26

Ook in Tilburg gaat het inmiddels behoorlijk los

16.06

Het is ook altijd wat...

15.56

Het eerste onweer trekt bij Baarle-Nassau de provincie binnen. Weerplaza verwacht vanaf nu een snelle toename van het aantal zware buien in onze provincie.

15.48

Er wordt voor vanavond opnieuw een flinke dosis noodweer voorspeld. Maar waarom is dat juist onze provincie zo vaak aan de hand? Test hier je kennis over noodweer in Brabant!

15.37

Deze hittegolf gaat de boeken in als de warmste week ooit gemeten in De Bilt, volgens Weerplaza.

15.30

Als je met deze tropische temperaturen nog gauw een duik wilt nemen, let dan wel even op waar je dat doet. Rijkswaterstaat waarschuwt voor blauwalg in het water. Door de warmte neemt de hoeveelheid blauwalg snel toe.

15.01

Nooit eerder was het zo warm op 13 augustus als vandaag. Volgens Weeronline was het iets over halfdrie 33,2 graden. Het vorige record was 33,1 graden, dat was in 1997 in Volkel.

14.41

Het is weer dertig graden in De Bilt. Dat betekent dat we acht tropische dagen op rij hebben in Nederland.

14.30

Er worden forse buien verwacht in Brabant aan het begin van de donderdagavond. Deze buien gaan gepaard met onweer en er kan ook hagel vallen. Weerplaza waarschuwt dat er lokaal tientallen millimeters regen kan vallen. Lees hier het uitgebreide weerbericht.

14.28

De Galderse Heide bij Breda staat prachtig in bloei. Henk Voermans maakte deze foto:

Foto: Henk Voermans vergroot

14.24

Door de hittegolf is er veel overlast in Nederland van vliegen, wespen en maden. Volgens de NOS maken ongediertebestrijders overuren. Er zijn niet alleen meer wespen in aantal, maar er zijn door de warmte ook meer verschillende soorten.

13.55

De hitte wordt donderdagavond met fikse onweersbuien het land uit gedreven. Dit is de kaart van Buienradar.nl voor acht uur donderdagavond:

Foto: Buienradar vergroot

13.36

Overal zoekt mens en dier verkoeling. Ben Saanen maakte in Budel deze foto van badderende Schotse hooglanders.

Foto: Ben Saanen vergroot

Diane van Veen nam een kiekje van drinkende paarden:

12.06

Hét recept tegen de hitte: waterijsjes! Hoe je die zelf maakt, lees je hier:

12.00

Vijf Brabanders krijgen binnenkort een 'tiny forest', oftewel een minibos, in hun achtertuin om de droogte en de hitte te bestrijden. Zo’n dichtbegroeid bos zo groot als een tennisveld, zorgt voor verkoeling en houdt water vast.

11.15

Door hevige regenbuien, zoals voorspeld voor later vandaag, kan schade ontstaan in en om je huis. Verzekeraar Interpolis geeft tips om deze schade te voorkomen.

11.00

Het Rijk wil meer mogelijkheden krijgen om het gebruik van drinkwater door huishoudens en bedrijven in geval van nood te kunnen beperken. Desnoods op straffe van een boete. Dat schrijft De Limburger.

09.46

Buienradar waarschuwt voor buien vanmiddag, pittige exemplaren!

09.30

Ook de bewoners van Dierenrijk in Mierlo zoeken massaal verkoeling deze dagen.

09.00

Temperaturen lopen ook donderdag weer op tot 30 à 33 graden.

07.40

Ook vandaag staat ons volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza 'een broeierig warm dagje' te wachten met temperaturen die oplopen tot zo'n 30 à 33 graden. Dit vertelt hij terwijl het her en der in de provincie regent deze donderdagochtend. Wanneer de temperaturen overal weer zijn opgelopen krijgen we vanaf vier uur verspreid over de provincie te maken met regen- en onweersbuien die volgens Janssen her en der 'fors' kunnen zijn met hagel en behoorlijke windstoten.

In de nacht naar vrijdag wordt het dan weer droger, zo geeft hij aan. Morgen komen volgens hem de temperaturen met zo'n 26 tot 28 graden voor het eerst sinds meer dan een week onder de dertig graden uit. En zaterdag lijkt zelfs 25 graden 'een uitdaging te worden'. Halen we de 25 graden zaterdag niet dan betekent dat het einde van de hittegolf die vorige week woensdag begon.

07.30

Zachtjes tikt de regen op het zolderraam van Henk Voermans in Breda

Zachtjes tikt de regen op het zolderraam na een plaknacht in Breda. (Foto: Henk Voermans) vergroot

07.13

Anja Bastiaansen fotografeerde de wolken boven Made vanochtend

Foto: Anja Bastiaansen vergroot

07.08

Regen! Ja echt, in onder meer Eindhoven, Helmond en bijvoorbeeld Tilburg begon de dag met regen.

07.00

In de loop van de middag en avond kunnen er in de hele provincie onweersbuien ontstaan. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel tot 2 centimeter, windstoten tot 60 à 70 kilometer per uur en plaatselijk veel neerslag, zo'n 20 tot 40 millimeter, in korte tijd.

Later in de avond nemen de buien in activiteit af, zo meldt het KNMI. Vanaf vier uur vanmiddag tot tien uur vanavond heeft het instituut vanwege de onweersbuien code geel afgegeven. Deze waarschuwing geldt sowieso nog tot zaterdag voor de aanhoudende hitte. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM nog actief.