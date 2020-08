Bewoners van ontruimd appartementencomplex in Bladel zijn boos: 'De gemeente speelt met ons leven'

Foto: Rico Vogels/SQ Vision) vergroot

Boos zijn ze. De bewoners van appartementencomplex de Posthof in Bladel. Vrijdagmiddag moesten ze halsoverkop hun huis verlaten omdat het pand niet brandveilig blijkt te zijn. De gemeente had veel eerder moeten ingrijpen, vindt bewoner Jody Valk (36). "Ze spelen met ons leven."

Vorige maand brak er brand uit in een winkel op de begane grond van het gebouw. Donderdagmorgen voerden de Veiligheidsregio Eindhoven en handhavers van de gemeente een inspectie uit in het appartementencomplex. Daaruit bleek dat de situatie 'onmiddellijk ingrijpen vereist', schreef de gemeente Bladel in een persbericht.

'Ze spelen met ons leven'

Bewoner Jody zit met zijn handen in het haar. Hij doet namens een groepje andere bewoners het woord. "Na de brand kwamen ze hier ook inspecteren en toen mochten we gewoon blijven", zegt Jody. "En nu moeten we ineens onze woning verlaten. Wij hebben dus weken in een teringzooi gezeten. En nu wordt verteld dat het onveilig is. Dat is toch onvoorstelbaar. De gemeente had ons bij de vorig inspectie weg moeten sturen. Nu spelen ze met ons leven", vertelt een boze Jody.

De afgelopen maanden heeft Jody een hoop branden meegemaakt. "We hebben een autobrand gehad. En inpandige branden: meubels in een berging en brand in het fietsenhok. En een keer bij het afval. Dus met deze erbij zitten we op vijf of zes", zegt Jody. Tijdens de brand eind vorige maand op de begane grond van het appartementencomplex werden tien appartementen ontruimd. Bewoners zaten midden in de nacht op de stoep voor het complex. Een aantal van hen moest de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.

'Zoek het maar uit'

Jody neemt nu vooral de gemeente iets kwalijk. "Bij de vorige branden hadden de verhuurders iets meer kunnen doen, maar in deze situatie snap ik ze wel. In zo'n korte tijd kan je niet het hele pand opknappen." De eigenaren van de Posthof, de broers Ard en Luc van de Huijgevoort, zeggen dat ook voor hun de ontruiming 'als een 'donderslag bij een heldere hemel viel'. Verder willen ze pas later uitgebreid reageren. Wanneer Jody weer terug mag in zijn appartement is niet bekend.

Buurt ook bezorgd

Niet alleen bewoners zijn de situatie beu, ook buurtbewoners maken zich zorgen over de staat van de Posthof, dat uitgerekend staat op een prominente plek in het centrum. Ze vinden dat rond de leegstaande winkels beneden een sfeer hangt van criminaliteit. Ook zeggen ze geregeld te hebben geklaagd bij politie en gemeente, maar dat die weinig van zich laten horen. "Het is vooral eenrichtingsverkeer van ons", zegt iemand uit de buurt.

Loco-burgemeester Davy Jansen uit Bladel liep donderdag mee met de inspectie van de Posthof en besloot toen het pand te sluiten. "Het was een volslagen chaos", zegt hij in het ED. "Het begint er al mee dat er beneden geen sloten op de deuren zitten. Je loopt zo het pand in. Het is een lange optelsom van van alles wat niet klopt.”

De bewoners zijn ondergebracht in twee hotels in Eindhoven waar ze tot in ieder geval woensdag kunnen blijven.

