Bewoners moeten appartementencomplex in Bladel uit omdat het niet brandveilig is

Appartementencomplex De Posthof in het centrum van Bladel is vrijdag ontruimd omdat de veiligheid van de bewoners niet kan worden gegarandeerd. Alle bewoners moesten voor vier uur uit het complex zijn waar vorige maand brand uitbrak.

Na de brand in een fietsenwinkel op de begane grond voerde de veiligheidsregio een inspectie naar de brandveiligheid uit. Daaruit is gebleken dat de situatie onmiddellijk ingrijpen vereist, schrijft de gemeente Bladel in een persbericht.

Volgens enkele bewoners was het niet de eerste keer dat er brand was in het complex. "We hebben een autobrand gehad. En inpandige branden, meubels in een berging en brand in het fietsenhok. En een keer bij het afval. Dus met deze erbij zitten we op vijf of zes", zei een bewoner eerder. Er is dan ook een zeer sterk vermoeden van opzet.