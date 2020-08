Brand bij Heineken in Den Bosch onder controle, rook was in verre omgeving te zien

Er heeft zondagmiddag brand gewoed bij de brouwerij van Heineken aan de Rietveldenweg in Den Bosch. De zonnepanelen op het dak van een opslaghal van de brouwerij stonden in brand. De rookwolken waren vanuit de verre omtrek te zien. De brand ontstond rond twee uur. Iets voor drie uur werd het sein brand meester gegeven.

Of de brand ook in de zonnepanelen is ontstaan, moet volgens een woordvoerder van de brandweer uit onderzoek blijken. In de hal waren medewerkers aan het werk toen de brand ontstond. Het pand is dan ook ontruimd. Rond kwart voor vier konden de medewerkers weer aan de slag.