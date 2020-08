Imker Bernard (77) is zijn bijen kwijt na wekenlange burenruzie: 'Die bijen zijn alles voor hem'

De bijenkasten in Veldhoven (foto: Bernard Das). vergroot

De duizenden bijen die zondagochtend door de dierenpolitie in beslag werden genomen in Veldhoven zijn de dupe van een wekenlange burenruzie tussen de hobby imker Bernard Das (77) en de eigenaar van de grond waar de volken op stonden. Beiden zijn van mening dat ze de rechtmatige eigenaar zijn. Volgens de dierenpolitie is het nog niet duidelijk van wie de bijen precies zijn en of ze ook echt werden verwaarloosd. Dat gaat een rechter bepalen.

De 500.000 bijen stonden al twintig jaar op dezelfde plek in de buurt Zandoerle. De grond was eerst in bezit van de zoon van Bernard. In april dit jaar werd de grond verkocht. De imker en de nieuwe grondbezitter zouden samen bekijken wat ze met de bijen van Bernard zouden doen, die daar nog stonden. Beide partijen vertellen een tegenstrijdig verhaal over wat er daarna gebeurde

Afspraken bij koop

De dochter van Bernard spreekt namens hem, omdat de situatie voor hem erg stressvol zou zijn: “Die nieuwe grondeigenaar had beloofd dat mijn vader zijn hobby niet op hoefde te geven en zijn bijen daar mocht houden. Maar van de ene op de andere dag werd die plotseling boos en mocht mijn vader niet meer bij de bijen komen om ze te verzorgen. Dat was verschrikkelijk. Die bijen zijn alles voor hem”, zegt ze.

Bernard bij de bijenkasten (foto: Bernard Das). vergroot

De grondeigenaar, die anoniem wil blijven, vertelt: “Ik heb die grond en alles wat daar op stond gekocht. Die bijen zijn sindsdien dus van mij. Maar ik heb in het begin nog gezegd dat de imker zijn bijen mocht houden als hij ze zelf zou opruimen. Met mijn advocaat heb ik aangetekende brieven gestuurd dat de imker ze weg moest halen.”

“Hij heeft heel lang de kans gehad, maar deed er niks mee. Hij bleef maar op mijn grond komen. Op een gegeven moment begonnen de imker en zijn dochter me te bedreigen. Toen was de maat vol”, aldus de grondbezitter.

Verwaarloosde dieren

Bernard werd gek dat hij zijn bijen niet kon verzorgen. “Het is verschrikkelijk als je die kasten ziet staan en weet dat je er niet bij kunt om ze te verzorgen. We hebben nog via een sluiproute geprobeerd of we erbij konden om te kijken hoe het met ze ging, maar de eigenaar werd heel boos”, vertelt de dochter van Bernard.

De grondeigenaar heeft tegen de politie gezegd dat hij niet de juiste kennis heeft om voor de bijen te zorgen. Daarom was hij van plan ze te verplaatsen. “Ik ben een dierenvriend en geen mishandelaar. Ik had een imker gevonden die voor ze kon zorgen. Maar vanwege de hittegolf heb ik gewacht tot het verantwoordelijk zou zijn ze te vervoeren.”

Bernard en zijn dochter zijn bang dat de bijen niet helemaal in goede conditie zijn. "We waren er vanochtend bij toen ze door de politie werden weggehaald. De bijenkasten voelden heel licht aan. Dat voelde niet goed. Want hoe zwaarder de kast, hoe gezonder. Het leek alsof de helft van de bijen weg was."

Eindoordeel

De officier van justitie wilde geen risico nemen en besloot dat de bijen in beslag moesten worden genomen. Zondagochtend zijn de bijen door de dierenpolitie naar een geheime locatie gebracht, waar ze de juiste verzorging krijgen. Zowel de imker als de grondbezitter denken dat de bijen weer bij hen terug zullen komen. Maar het is aan de rechter om te bepalen wie nou werkelijk de eigenaar is.

