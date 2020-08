Eigenaren na waarschuwingsschoten in Tilburgs café: 'Heel normale, rustige bezoekers'

De Koestraat in Tilburg zondagochtend (foto: Dirk Verhoeven). vergroot

De eigenaren van café Rhythm 33 aan de Koestraat in Tilburg zijn woedend over het handelen van de politie zaterdagnacht. Rond twee uur maakten agenten met een inval abrupt een einde aan een technofeest in het café. Er werden zelfs twee waarschuwingsschoten gelost. "Het leek het wilde westen wel. Onze bezoekers zijn zich doodgeschrokken."

De verhalen over wat er deze nacht in het café in Oud-Noord Tilburg afspeelde, verschillen nogal. Volgens een woordvoerder van de politie had ze een melding gekregen van een feestganger met een vuurwapen.

In het café werd een besloten feest gehouden. In de binnentuin stonden volgens agenten zo'n honderd mensen. Zij hielden zich niet aan de coronavoorschriften en gebruikten onder meer lachgas. Volgens de politie hing er een intimiderende sfeer hing en werkten bezoekers niet mee met de politie. Agenten vonden de sfeer zo dreigend dat ze twee keer in de lucht schoten.

"De politie is zonder bevel of waarschuwing door de voordeur binnengestormd."

De eigenaren van het café, een man en zijn zoon die anoniem willen blijven, ontkennen dat de sfeer dreigend was. Volgens de uitbaters werd een ruimte in het café verhuurd voor een technofeestje.

De eigenaren vertellen dat de bezoekers 'heel normale, rustige jongeren tussen de 18 en 25' waren. De zoon vertelt: "Het verbaast me dat de agenten hun dienstwapen gebruikten. De politie is zonder waarschuwing door de voordeur binnengestormd. Direct werd er twee keer geschoten door een agent, wat ik zelf zeer gevaarlijk vind. Iedereen moest meteen op de grond gaan liggen, werd daarna gefouilleerd en naar huis gestuurd. Het wapen dat er zou zijn gezien, werd niet gevonden.''

"Wij komen nu in het nieuws als een fout café."

Met de politie-inval kwam een uur voor tijd abrupt een einde aan het feestje. Volgens de ondernemers gingen de ongeveer dertig agenten ervandoor, zonder nog met ze in gesprek te gaan. Het stuit de twee tegen de borst dat de politie geen excuses heeft aangeboden voor de inval. "Wij komen nu in het nieuws als een fout café. Dat zijn we niet. We doen ons allerbest om alles netjes te laten verlopen. Het is al zwaar genoeg om een bedrijf te runnen in deze periode.''

Ook over het naleven van de coronaregels zijn de politie en de ondernemers het niet eens. Volgens de zoon is het aantal bezoekers geteld en waren er niet meer dan honderd mensen in het pand aanwezig. De politie gaf zaterdagochtend aan dat er tientallen gripzakjes zijn gevonden bij feestgangers, waarin waarschijnlijk drugs zaten. ''Dat is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf'', laat een van eigenaren weten.

LEES OOK: Politie lost waarschuwingsschoten bij lachgasfeest in café nadat bezoekers massaal bevelen negeren