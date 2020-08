Nikkie de Jager: 'Het gaat weer wat beter na gewapende overval'

Nikkie de Jager laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat na de gewapende overval op haar woning vorig weekend. Dat vertelt ze in een emotionele video op haar eigen YouTubepagina.

Een nog zichtbaar aangeslagen Nikkie vertelt voor de camera dat de gewapende overval veel impact heeft gehad op haar en haar vriend. Wat er precies gebeurde die avond, wil de Udense nog niet zeggen. "Omdat het emotioneel te zwaar is om er nu over te vertellen en omdat het onderzoek van de politie nog loopt. Het ziet er misschien niet zo uit, maar het gaat wel weer beter met me."