Overval was 'complete nachtmerrie', zegt de moeder van Nikkie de Jager

Moeder Saskia Spee en dochter Nikkie de Jager (foto: Instagram Saskia Spee) vergroot

Saskia Spee, de moeder van Nikkie de Jager, heeft op Instagram gereageerd op de woningoverval bij haar dochter. "Het was een complete nachtmerrie", schrijft ze.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

De beautyvlogster uit Uden en haar verloofde Dylan werden zaterdag overvallen, nadat ze de verjaardag van Saskia hadden gevierd. "Vanuit een geweldige leuke verjaardag zijn wij in een complete nachtmerrie beland! Het is verschrikkelijk heftig wat er is gebeurd, dat is niet te beschrijven", schrijft Saskia.

Het koppel is volgens de moeder van De Jager 'fysiek oke´' maar 'mentaal zeker niet'. "We hebben gisteren al professionele hulp gehad, en dat was fijn! We zijn zoveel mogelijk bij ze en proberen ze waar dan ook te ondersteunen bij wat er ook allemaal geregeld moet worden."

Saskia is erg trots op haar dochter en schoonzoon. "Het komt goed maar het kost heel veel tijd...."

Wachten op privacy instellingen...

Getuigenoproep levert niets op

De oproep van de politie aan mensen die iets gezien hebben rond de woningoverval bij YouTube-ster Nikkie de Jager heeft tot dusver niets opgeleverd. Ook zijn er nog geen nieuwe tips in de zaak binnengekomen. "Uiteraard zijn deze nog steeds meer dan welkom", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie deed de oproep voor eventuele nieuwe aanknopingspunten. De identiteit van de vier daders is nog altijd niet bekend.

Overval in huis

Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials, werd zaterdag in haar eigen huis in Uden overvallen. De make-upartieste was op dat moment samen met haar verloofde Dylan thuis. Bij de overval liep een van hen oppervlakkige verwondingen op.

De daders, volgens de politie vier getinte mannen in hoodies, bedreigden Nikkie en Dylan met mogelijk een vuurwapen en namen een onbekende buit mee.

LEES OOK: