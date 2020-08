Nikkie de Jager onder schot gehouden tijdens overval: 'Was een nachtmerrie'

Bij de overval op het huis van YouTuber Nikkie de Jager afgelopen zaterdag in Uden, zijn Nikkie en haar verloofde onder schot gehouden. Dat heeft de YouTubester later op de dag gezegd. Ook zijn ze allebei fysiek aangevallen door de belagers. Ze spreekt van een nachtmerrie.

Het stel raakte niet ernstig gewond tijdens de overval. "Lichamelijk voelen we ons goed, maar mentaal is het een heel ander verhaal", zegt ze op Instagram.

Volgens de politie liep een van de bewoners 'oppervlakkige verwondingen' op. Onduidelijk is of het gaat om De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, of om haar verloofde Dylan De politie is een buurt- en sporenonderzoek begonnen.