Blind dates in de kappersstoel: 'Mocht het stilvallen, dan kan ik bijsturen'

Mutlu Polat organiseert blind dates in haar kapsalon (foto: Mutlu Polat) vergroot

“Hoe leuk is het als mensen kunnen zeggen dat ze elkaar bij de kapper hebben leren kennen?” Met die gedachte wil kapster Mutlu Polat blind dates gaan organiseren in haar kapsalon in Boxmeer. En, mocht het onverhoopt geen match zijn, dan stap je in ieder geval met een fris koppie weer naar buiten.

Janneke Bosch Geschreven door

Maar Mutlu gaat er alles aan doen om te zorgen dat het wél klikt tussen twee kandidaten, zo vertelde ze maandagmorgen in het radioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant. “Mensen kunnen van tevoren een foto insturen met wat info over zichzelf, hun hobby’s, wat ze leuk vinden. En dan ga ik aan de slag. En als ik de juiste match heb gevonden, maak ik een afspraak.”

“Er is altijd iets in mij geweest dat mensen wil helpen.”

Om beurten worden de tortelduifjes geknipt en ondertussen is er dan tijd om met elkaar te praten en elkaar wat beter te leren kennen, vertelt Mutlu. “En mocht het spannend worden of het gesprek stilvallen, dan kan ik bijsturen.” Je staat er dus niet helemaal alleen voor, tijdens je date. “Er is altijd iets in mij geweest dat mensen wil helpen.”

Ze neemt het maken van een match dan ook héél serieus. “Ik doe het heel zorgvuldig. Ik check alles. Ook om zeker te weten dat mensen niet getrouwd zijn bijvoorbeeld. Volgens mij hebben mensen zo genoeg van die nepdatingsites en fakeprofielen.”

Aanmeldingen

Een eerste echte date moet nog komen, vertelt Mutlu. De eerste aanmeldingen komen nu binnen. “Ik heb er al best wat. Nu moet ik eerst de juiste mensen aan elkaar koppelen.”

Wil je ook een blind date in de kappersstoel? Mutlu houdt ze in haar kapsalon Beauty Revolution in Boxmeer.