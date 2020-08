Mensen die niet kunnen zwemmen bezorgen reddingsbrigadiers meer werk

De Bossche Reddings Brigade vergroot

Joost van Kempen is al tientallen jaren reddingsbrigadier in Den Bosch en hij merkt dat er de laatste jaren meer ongevallen zijn op het water, soms ook met dodelijke afloop. "Er zijn steeds meer mensen die niet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Maar je merkt toch ook dat het schoolzwemmen op veel scholen is stopgezet."

Soms is er sprake van overmoedigheid of is er alcohol in het spel. "Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen en helaas is het deze zomer ook weer op verschillende andere plekken misgegaan."

De Bossche Reddingsbrigade (BRB) is met 112 jaar de oudste van Nederland. Werkterrein deze zomer is onder meer De Oosterplas. Reddingsbrigadiers houden daar het overzicht op de vele recreanten die ook regelmatig een duik nemen in het water. Ongelukken hebben er zich nog niet voorgedaan, maar de BRB'ers zijn op alles voorbereid.

"Kleine kinderen lopen weg met de zon in de rug, meisjes met lange haren tegen de wind in."

Joost van Kempen heeft al het een en ander meegemaakt. Van verdrinkingen tot grote paniek als er een kind vermist is.

"Meestal is zo'n kind dan al spelend even verdwaald, maar de schrik is dan natuurlijk groot. Snel en accuraat handelen is dan van groot belang. Behalve op het water gaan we dan natuurlijk ook op zoek langs het strand. Kleine kinderen lopen bijna altijd weg met de zon in de rug. Meisjes met lange haren bijna altijd tegen de wind in, omdat anders de haren voor de ogen komen. Dat zijn van die kleinigheidjes waar we dan rekening mee houden."

"Doordat veel evenementen niet zijn doorgegaan, hebben we meer vrijwilligers bij bijvoorbeeld De Oosterplas."

De leden van de reddingsbrigade kunnen ook opgeroepen worden bij calamiteiten op andere plaatsen waar mensen in de problemen zijn. "Dat klopt, want we hebben een soort pieperdienst. Maar we helpen ook bij evenementen en wedstrijden die op en rond het water plaatsvinden. Veel van die evenementen gaan dit jaar niet door en daarom hebben we nu meer vrijwilligers bij bijvoorbeeld De Oosterplas."

Drie van die vrijwilligers zijn Bente Jansen (15), Levy Burnama (19) en Rick Peperkamp (19). Zij behoren tot de jongste lichting die vanuit de zwemclub bij de reddingsbrigade terecht zijn gekomen.

Bente, Levy en Rick over hun werk als reddingsbrigadier:

Wachten op privacy instellingen...