150.000 euro valt in Holland Casino in Breda: 'Avond om nooit te vergeten'

Met een paar drukken op de knop van een speelautomaat won een vaste gast van Holland Casino in Breda afgelopen weekend 150.000 euro netto.

De gelukkige winnaar had vijftig euro in de Mega Millions-automaat gestopt. Dat leverde hem vijf Mega Jackpot-symbolen en daarmee een veelvoud van dat bedrag op.

“De prijswinnaar beloofde dat drie vrienden, die ook in het casino aanwezig waren, voor een deel mogen meedelen in de prijs", vertelt Casinomanager Hans de Regt: "Voor hen allemaal werd het dus een avond om nooit te vergeten.”

Reputatie

Eind juli was het ook al raak bij een Brabants filiaal van Holland Casino, toen in Eindhoven. Daar won een vrouw die een euro inzette bij de Mega Millions-automaat 75.000 euro. Die winst had overigens nog veel groter kunnen zijn. Als ze vijf euro had ingezet, was ze er met de volledige jackpot van 1,7 miljoen euro vandoor gegaan.