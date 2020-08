De lift in de flat van Ashley is alweer kapot: 'Ik kan geen kant op'

Ashley bij de lift. vergroot

"Ik kan geen kant op met mijn kind en hond", zegt een gefrustreerde Ashley Heurter. De lift van haar flatgebouw met 42 woningen aan de Mahlerstraat in Tilburg is volgens haar voor de vierde keer in een half jaar kapot. Eerder was ze al een keer tweeënhalve week aan huis gekluisterd.

Sinds zondagmiddag halftwee staat de lift stil. Ashley staat met haar hond en kind van veertien maanden voor de kapotte lift. "Nu moet ik maar kijken hoe ik beneden kom. Dat lukt gewoon niet en mijn hond moet wel naar buiten."

"Mensen op vier hoog zitten gewoon vast."

"Ook in maart, april en juli zaten de bewoners al zonder lift", verzucht Ashley. "Mensen op vier hoog zitten gewoon vast." Een bewoonster van de tweede verdieping zegt: "Het is trap op en trap af. Vervelend met zware boodschappen, maar vooral vervelend voor bewoners in een scootmobiel."

Ashley legt uit wat het probleem is:

Wachten op privacy instellingen...

Volgens verhuurder Wonenbreburg is het kapotte onderdeel besteld en komt het dinsdag binnen. Een nieuwe lift zit, ondanks de zoveelste storing, niet in de planning. "Wij hebben sinds januari ook maar een keer een melding gehad dat de lift kapot was", aldus een woordvoerder.

"De lift rammelt aan alle kanten."

De huismeester laat weten dat de lift steeds kapotgaat doordat kinderen de lift als speelplaats gebruiken: "Ze springen en klimmen in de lift en daar is ie niet voor gemaakt." Maar daar geloven bewoners niks van. "De lift is gewoon oud. Er moet een nieuwe komen. Hij rammelt aan alle kanten", zegt een van de bewoonsters.

De woningcorporatie vindt het heel vervelend en biedt bewoners hulp aan als iemand naar beneden moet. Maar bewoners vinden dat geen oplossing omdat ze niet naar buiten kunnen wanneer ze willen.