Negatieve recensie pakt goed uit voor nieuw jeu-de-boulescafé: ‘Niet normaal wat er gebeurde’

(foto: NondeJeu). vergroot

Het gloednieuwe jeu-de-boulescafé NondeJeu in Tilburg ging afgelopen week onbedoeld viraal op social media. Dat kwam allemaal doordat een concurrent negatieve Google-recensie had geplaatst, die werd opgepikt door een oplettende socialmediagebruiker. “Het is niet normaal wat ons is overkomen”, laten de eigenaren van NondeJeu weten.

Rebecca Seunis Geschreven door

De Tilburgse zaak is pas twee weken open. Natuurlijk hoop je dan op veel aandacht voor je nieuwe horecatent, maar dit hadden de eigenaren nooit kunnen bedenken. “Jezus, het was echt ongelooflijk. Het is compleet viraal gegaan”, vertellen eigenaren Errol en Geoffrey aan Omroep Brabant.

Het begon allemaal met een tweet van een oplettende man die zag dat de eigenaar van concurrent BoulesBitesBar in Tilburg een slechte recensie had achtergelaten bij het nieuwe NondeJeu.

Wachten op privacy instellingen...

Dat liep behoorlijk uit de hand. Toen de krant er een verhaal over schreef en de website The Best Social Media het ook nog oppikte, kwam de BoulesBitesBar verder onder vuur te liggen. Mensen gingen namelijk vooral negatieve recensies achterlaten bij BoulesBitesBar.

Alleen al afgelopen weekend werden bijna vijftig 1-sterrenrecensies achtergelaten bij het bedrijf. “De eigenaren van BoulesBitesBar denken dat wij achter die slechte recensies zitten maar dat is absoluut niet waar. We hebben echt nooit gewild dat mensen dat zouden doen. We vinden dat buitenproportioneel voor een paar foutjes. Ze zijn echt gestraft voor wat ze hebben gedaan”, vinden de eigenaren van NondeJeu.

Chic

Toch lijkt alle aandacht voor NondeJeu vooral goed uit te pakken: “Iedereen die bij ons binnenkwam dit weekend had het erover. Mensen reageerden allemaal positief. Ze vinden het chic hoe wij erin stonden. We zullen nooit met een slecht woord over BoulesBitesBar spreken.”

“Wel vinden we dat ze een domme fout hebben gemaakt door de slechte recensie in eerste instantie achter te laten. Als ze daarna hadden gezegd: ‘Sorry, dat was kinderachtig’, dan was er nu niks aan de hand geweest.”

De eigenaren van BoulesBitesBar Tilburg waren maandag niet bereikbaar voor commentaar.