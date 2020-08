Ellen en Arian uit Waalre vinden hun burgemeester 'een goeie' en willen dat hij blijft

Burgemeester Brenninkmeijer. vergroot

Ze houden zich normaal niet bezig met politiek, volgen het ook niet echt. Maar één ding weten Ellen Roes en Arian van Och uit Waalre wel: die burgemeester van hun, dat is 'een goeie'. Dat vier wethouders hem weg willen hebben is ze een doorn in het oog. Reden om in actie te komen.

Malini Witlox Geschreven door

Sinds zondag kunnen inwoners van Waalre een online petitie tekenen: Jan Brenninkmeijer moet blijven als burgemeester van Waalre. 522 mensen tekenden inmiddels.

"Dat is in twee dagen tijd helemaal niet slecht", zegt Roes. "We worstelen nog wel met de vraag hoe we oudere inwoners kunnen bereiken, die niet zo op internet actief zijn. Vanwege het coronavirus kun je ook het bejaardenhuis niet zomaar bezoeken."

Bestuurscrisis

Waalre verkeert in een bestuurscrisis. De vier wethouders zeiden het vertrouwen in de burgemeester op. Ze willen niet dat hij opnieuw wordt benoemd en zouden daarbij steun hebben van raadsleden van de oppositie.

De Waalrese samenleving denkt er anders over. Bezorgde ondernemers en inwoners schreven al een brief naar de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

Van de Donk

Daar komt nu een petitie bij die de initiatiefnemers zowel bij Van de Donk als bij de gemeente aan willen bieden. "We willen als burgers aan de raad en aan de gemeente laten zien, dat wij willen dan Jan Brenninkmeijer blijft", zegt Ellen Roes.

"Het is een zeer goede burgemeester. Hij is bij iedereen betrokken en spreekt iedereen aan. Of het nu een boer is of een hoge pief. Je hoeft niet tegen hem op te kijken. Zelf zit ik bij de carnavalsclub. Dan zien we hem vaak, maar hij komt ook bij het voetbal, bij ondernemers, op iedere plek. Samen met de ondernemers heeft hij Waalre op de kaart gezet."

Steun

"Hij brengt mensen bij elkaar en denkt met problemen mee", gaat de lofzang verder. "We hebben in jaren niet zo'n fijne burgemeester gehad. Ik weet niet wat er bij het gemeentehuis achter vier muren gebeurt. Het gaat er ook niet om wie er in dit conflict gelijk of ongelijk heeft, dat interesseert ons niet."

LEES OOK: Burgers in de bres voor burgemeester tijdens bestuurscrisis in Waalre