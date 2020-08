Douane onderschept 600 kilo coke met bestemming Brabant

In de haven van Rotterdam heeft de douane een flinke drugsvondst gedaan met een straatwaarde van 45 miljoen euro. De cocaine moest naar een bedrijf in Moerdijk.

Brazilië

De drugs zaten in een zeecontainer. Die was geladen met een chemische stof, calcium silicium. Daar tussen verstopt zat de coke. De lading was aan boord gegaan in Brazilië. Via de haven van Londen Gateway was de vracht zaterdag aanbeland in Rotterdam. Daar werd alles maandagavond gecontroleerd en vonden de autoriteiten de drugs.