Na grote brand bij tankstation kijkt straat al zes jaar uit op lelijke vlakte

Jan van Peer baalt enorm van het uitzicht dat hij thuis heeft. vergroot

Al zes jaar balen bewoners van De Waghemakerstraat in Eindhoven van hun uitzicht. Na een enorme brand bij tankstation Tamoil en een winkel, kwam er nooit iets nieuws. Ze kijken uit op een kale vlakte met hekken eromheen. “Nu is het bijna een oorlogsgebied”, zegt Jan van Peer die recht op de vlakte uitkijkt.

Deze maand is het zes jaar geleden dat die enorme brand uitbrak voor het huis van Jan van Peer in Eindhoven. De bewoners van de flat boven de winkel konden geen kant op terwijl de flat vol rook kwam te staan. De brand is vermoedelijk aangestoken door inbrekers, maar die zijn nooit gepakt.

Zo ziet de vlakte er na zes jaar uit:

“Wij stonden te kijken naar de mensen die op het balkon aan het roepen waren met een handdoek voor hun gezicht voor de rook. Wij konden niks doen. Sommigen moesten naar het ziekenhuis vanwege de rook, maar gelukkig waren er geen gewonden. We moesten van de brandweercommandant het huis uit omdat de flat onze kant op kon vallen. We stonden ‘s nachts op onze blote voeten op straat. Het was erg emotioneel.”

Nu, zes jaar later dus, is het voor zijn huis een kale vlakte met een enorm hekwerk eromheen. De betonnen vloer wordt deels overwoekerd door onkruid. Een soort niemandsland en dat is dan het uitzicht van de bewoners in de Waghemakerstraat. Jan en zijn vrouw kunnen er slecht tegen, ook door wat ze meegemaakt hebben. Door het uitzicht denken ze er nog vaak aan.

“We moeten regelmatig bellen dat er weer eens vuilniszakken over de hekken zijn gegooid."

“We worden er elke dag mee geconfronteerd. Het heeft emotioneel een flinke indruk op ons gemaakt. We kijken met de gemeente wat we eraan kunnen doen. We hebben voorlopig een nieuw hek gekregen zodat we niet tegen bouwhekken aankijken, maar we willen dat het er beter en netter uitziet tot de tijd dat er gebouwd gaat worden. Het moet een beter visitekaartje voor onze wijk zijn.”

Het braakliggende terrein is voor sommigen een uitnodiging om er afval te dumpen. “We moeten regelmatig bellen dat er weer eens vuilniszakken over de hekken zijn gegooid. Het is een plaats die het vuil aantrekt. Hier zien we delen van een televisietoestel, veel plastic, veel rotzooi. Ik moet bijna iedere dag aan mensen die hier parkeren uitleggen waarom het hier nog steeds zo bij ligt.”

"Dit wens je niemand toe."

In de Eindhovense politiek heeft LPF al meerdere keren vragen gesteld over de situatie. Daaruit blijkt dat de gemeente in gesprek is met de eigenaar van de voormalige flat. Er zijn plannen, maar die zijn al meerdere keren gewijzigd. Inmiddels is al de derde architect in de arm genomen.

“De investeerders hebben blijkbaar geld genoeg om dit voort te laten duren. Je zou toch zeggen dat ze er alles aan doen om alles weer in te vullen, zeker met de woningnood van nu. In het verleden zijn er verschillende partijen bij betrokken geweest die niet goed met elkaar overweg konden. Nu is er een projectbureau bezig om er iets moois van te maken, maar dat kan nog een paar jaar duren.”

Over een paar maanden zou meer bekend worden over de plannen met de locatie. Jan wacht het maar af. “Ik vind dit uitzicht heel slecht. Dit wens je niemand toe. We proberen er het beste van te maken. Ik kan de knop wel omzetten om het zogenaamd niet te zien. Mijn vrouw vindt dat wat moeilijker, zeker emotioneel. Ik hoop dat het gauw opgelost wordt.”