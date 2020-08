Carnavalswagens onverkoopbaar op Marktplaats door coronacrisis: ‘Alles ligt op z'n gat'

Bijna een half jaar na carnaval, staan nog tientallen carnavalswagens te koop op Marktplaats. Door de coronacrisis zijn ze onverkoopbaar. En dus blijven bouwers met hun wagens zitten. Daarbij komt nog de onzekerheid of de optochten van volgend jaar wel door kunnen gaan.

Enorme dierenkoppen of een complete Disney-wagen: de keuze is reuze, als het gaat om tweedehands carnavalswagens. Ook Niels Tetteroo uit Klundert krijgt zijn wagen niet verkocht. “Dat is zuur, want dan hebben we ook geen geld voor een nieuwe, mocht de optocht wel doorgaan.” Hij verkoopt voor CV Gas dur Op een wagen over het Volk van Laaf.