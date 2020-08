Krakers trekken van pand naar pand in Veldhoven, gemeente waarschuwt

Archieffoto (niet in Veldhoven). vergroot

Er is een groepje krakers actief in de gemeente Veldhoven, dat van pand naar pand lijkt te trekken. Dat laat de gemeente weten. Ze waarschuwt eigenaren van leegstaande panden in hun gemeente. Al vanaf de eerste dag leegstand kan het raak zijn.

Janneke Bosch Geschreven door

“Kraken kan u overkomen van de eerste dag dat uw gebouw leegstaat. Zorg daarom het in gebruik blijft”, zo waarschuwt de gemeente in een bericht op Facebook. De laatste tijd zijn er vier panden in de gemeente gekraakt of gekraakt geweest.

Schade en overlast

Kraken zorgt vaak voor schade en vervuiling van het pand, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook ontstaat er regelmatig overlast. “Het kost eigenaren vaak veel tijd en geld om hun eigendom weer in beheer te krijgen. Daarom adviseren we mensen met een leegstaand pand om maatregelen te treffen.”