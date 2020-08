Kijk terug: persconferentie over nieuwe coronamaatregelen

Rutte tijdens de persconferentie. vergroot

Minister-president Rutte en minister De Jonge (VWS) hielden dinsdagavond om zeven uur een persconferentie waarin nieuwe regionale coronamaatregelen werden aangekondigd. Vanaf dinsdag geldt het advies geen feestje thuis te houden of niet meer dan zes mensen thuis uit te nodigen. De hele persconferentie is in dit bericht terug te kijken.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens het kabinet is het virus bezig aan een gevaarlijke opmars in iedere leeftijdscategorie. Rutte gaf tijdens de conferentie het zeer dringende advies om geen feestjes thuis te houden. "Ga dan liever naar een zaal in de horeca."

Mensen die gelegenheden wel thuis laten plaatsvinden wordt verzocht maximaal zes gasten uitnodigen. Dat was ook het advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarmee het kabinet heeft overlegd. De periode van quarantaine is óók ingekort op advies van het OMT: van veertien naar tien dagen.