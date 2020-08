Diep oranje Europa Cup-loting voor basketballers Heroes Den Bosch

De basketballers van Heroes Den Bosch wacht een welhaast onmogelijke eerste ronde van het Europa Cup-seizoen. Na de loting van dinsdag werd duidelijk dat de tegenstanders uit Wit-Rusland, Montenegro en hoogstwaarschijnlijk Oekraïne komen. Voor al deze landen geldt een oranje reisadvies.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat sportwedstrijden in land met oranje reisadvies wordt afgeraden, maar het is wel de eigen verantwoordelijkheid van de clubs. Clubs uit die landen mogen ook niet zomaar in Nederland spelen. Omdat die landen niet bij de EU horen, moeten er visa aangevraagd worden en dat zal in deze tijd ook geen formaliteit zijn.