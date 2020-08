Botulisme en blauwalg in vijvers en plassen: 'Laat honden niet zwemmen'

Archieffoto: Joop van der Kaa vergroot

Op maar liefst acht plekken in Eindhoven is blauwalg aangetroffen in het water en op twee plekken is waarschijnlijk sprake van botulisme. En ook in Boxtel heeft mogelijk de bacterie 'clostridium botulinum' die botulisme veroorzaakt toegeslagen. Vorige week stierven hier in Brabant nog vijf honden aan.

Malini Witlox Geschreven door

Waterschap De Dommel plaatst waarschuwingsborden bij vijvers met blauwalg, meldt de gemeente Eindhoven dinsdagmiddag. "Blijf uit de buurt van besmet water, dit geldt ook voor honden. Laat je hond op een andere plek zwemmen en ga ook niet vissen in water met blauwalg," waarschuwt de gemeente.

Blauwalgen (cyanobacteriën) zitten van nature in het water en kunnen als het water warm wordt giftige stoffen produceren. Mensen kunnen ziek worden als ze in dit water zwemmen. Ook zorgt het voor de verslapping van spieren van watervogels die eraan kunnen sterven.

Botulisme

Botulisme is meestal alleen dodelijk voor honden, watervogels en vissen. De Omgevingsdienst Brabant Noord waarschuwde vorige week nog baasjes van honden voor botulisme na de dood van meerdere honden op de Vrachelse Heide bij Oosterhout.

Botulisme komt volgens Waterschap De Dommel (mogelijk) voor in:

Vijver Baandervrouwenlaan (Boxtel)

Vijver gemeentehuis (Boxtel)

Centrumplas West Meerhoven (Eindhoven)

Afwateringskanaal (Eindhoven)

Blauwalg komt in het gebied van het waterschap maar liefst veertien keer voor. Is jouw zwemwater veilig? Controleer het hier.