Coronanieuws: 'antistoffen tegen coronavirus in moedermelk'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Volgens het kabinet is het virus bezig aan een gevaarlijke opmars in iedere leeftijdscategorie.

Premier Rutte geeft het zeer dringende advies om geen feestjes thuis te houden.

Wie toch thuis een feestje houdt wordt verzocht zich aan een maximum van zes gasten te houden.

De periode van quarantaine is ingekort op advies van het OMT: van veertien naar tien dagen.

Thuiswerken blijft voorlopig de norm.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

06.05

Middelbare scholen kunnen weer open, maar er zijn wel aanvullende maatregelen gewenst, zoals aangepaste pauzetijden en de inzet van buddy's. Dat zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht in het Nederlands Dagblad. Ze vindt op zichzelf het risico aanvaardbaar om middelbare scholen te openen, terwijl nog niet duidelijk is in welke mate het coronavirus zich daar verspreidt. Maar het voortschrijdende inzicht dat ook oudere tieners verspreiders van het coronavirus kunnen zijn, ondanks dat zij zelf niet of nauwelijks ziek worden, is reden om een stapje verder te gaan in de veiligheidsmaatregelen, vindt Bruijning. "Het wordt namelijk een probleem als ze hierdoor bijvoorbeeld hun grootouders besmetten."

Het Emma Kinderziekenhuis begint met een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren. Aan deze vrouwen wordt gevraagd om 100 milliliter voor de Moedermelkbank te kolven.

00.30

De moedermelk van vrouwen die een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt, bevat antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC in samenwerking met andere instituten. Onderzoekers gaan nu kijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen, tijdens een eventuele tweede golf.

Na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) zijn de antistoffen nog aanwezig. Dit is belangrijk, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere personen. Het moet nog blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen het coronavirus. Dan kan de moedermelk mogelijk ingezet worden bij risicogroepen mocht er een tweede coronagolf komen.