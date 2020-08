Coronanieuws: geen meerderheid voor structurele loonsverhoging zorgpersoneel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

Geen loonsverhoging voor de zorgsector.

Metingen van het coronavirus in rioolwater worden voortaan getoond op het coronadashboard.

Ruim 4 miljoen mensen kijken naar persconferentie van het kabinet.

Uit onderzoek blijft dat moedermelk van vrouwen die COVID-19 hebben gehad, antistoffen tegen het virus bevat.

17.55

Voetbalclub NAC Breda vraagt supporters om mondkapjes te dragen in het stadion. Dat is te lezen in een statement van de club.

17.15

In de Tweede Kamer is woensdag opnieuw geen meerderheid gevonden voor het structureel verder verhogen van de salarissen in de zorg. Twee moties daartoe - één van SP, GroenLinks en PvdA en één van de PVV - werden in een hoofdelijke stemming verworpen. De coalitiepartijen stemden tegen.

De meeste Kamerleden waren voor de stemmingen naar Den Haag gekomen. Dat was vorige week heel anders. Na een debat over de coronacrisis wilde PVV-leider Geert Wilders toen een hoofdelijke stemming. Hij had gemerkt dat er minder Kamerleden van de coalitie dan de oppositie in het gebouw aanwezig waren, waardoor zijn motie zou worden aangenomen. Bij eerdere stemmingen over zijn voorstel, toen wel iedereen aanwezig was, staakten de stemmen.

Leden van de coalitie verlieten het Kamergebouw, waardoor er volgens de regels niet genoeg parlementariÙrs aanwezig waren om de stemming door te laten gaan. De oppositie sprak er schande van.

16.35

Het kabinet zegt toe dat nog voor Kerstmis de zorgbonus van 1000 euro zal worden uitgekeerd aan al het zorgpersoneel. Onlangs werd gemeld dat dit niet eerder mogelijk was dan begin 2021. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft premier Mark Rutte toegezegd ervoor te zorgen dat ziekenhuizen het bedrag eerder kunnen overmaken. Het bedrag is een beloning voor al die mensen die zo keihard hebben gewerkt tijdens de hectische eerste maanden van de coronacrisis.

16.25

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 552 mensen. Daarmee is het aantal nieuwe gevallen na twee dagen weer boven de 500 uitgekomen. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 3900 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bijna de helft van de nieuwe patiënten is 20 tot 40 jaar oud en een kwart is 40 tot 60 jaar oud. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. In Midden- en West-Brabant werd het virus bij 46 mensen vastgesteld.

15.00

Esther Ouwehand, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, komt tijdens het Kamerdebat met een suggestie om vleesverwerker Vion in Boxtel mee te laten betalen aan de gestegen zorgkosten: “De ziektemaker moet betalen.’’ Volgens Ouwehand worden mensen dik of ziek van het eten van vlees en wordt personeel bij Vion uitgebuit. Klaas Dijkhoff van de VVD vindt dit te kort door de bocht: “Erg makkelijk om hiermee een link te leggen. Bovendien zijn er ook getrainde sporters die een gehaktbal eten.”

14.27

De gemeente Sint-Michielsgestel ziet graag een kinderkermis komen in haar gemeente. Kermisexploitanten die een kermis voor kinderen tot en met 12 jaar zien zitten, kunnen die in de gemeente organiseren. Er hadden zich al geïnteresseerden bij de gemeente gemeld. De kermis zou wel aan een aantal coronaregels moeten voldoen. Per huishouden zijn bijvoorbeeld maar twee volwassen begeleiders toegestaan.

14.19

14.08

Vakbond FNV wil dat grote winkelketens en supermarkten nu echt werk gaan maken van het handhaven van de anderhalvemetermaatregel. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek, zegt de vakbond, maar medewerkers van winkels en distributiecentra zien weinig handhaving van de coronaregels.

14.01

12.10

Vakbond FNV is woedend omdat het kabinet heeft aangegeven dat er geen structurele verbetering van de salarissen in de zorgsector komt. Volgens de regering is hier geen financiële ruimte meer voor, nu de economie gaat krimpen en de werkloosheid oploopt.

"Een gotspe om juist corona aan te voeren in dit verband. Er worden miljarden uitgetrokken om sectoren en banen overeind te houden, maar de sector die zich maandenlang uit de naad heeft gewerkt, moet nu de rekening gaan betalen? Dacht het niet. De zorg is niet het sluitstuk van de begroting", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter bij FNV.

Het kabinet schrijft dat een loonsverhoging niet nodig is, omdat de salarissen recent al verhoogd zijn.

09.15

Het coronadashboard wordt uitgebreid met rioolwaterdata van ongeveer tien miljoen mensen. Vanaf vandaag zijn meer resultaten van het rioolwateronderzoek van het RIVM beschikbaar op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gaat om resultaten van het onderzoek bij tachtig meetlocaties. Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt.

09.10

Vanwege de economische krimp ziet het kabinet op dit moment geen ruimte voor een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg. Dat schrijven zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

De zorgbewindslieden willen wel inzetten op loopbaanontwikkeling, het verminderen van de regeldruk en meer autonomie voor zorgpersoneel. Eerder werd al bekend dat veel zorgmedewerkers een netto bonus van duizend euro krijgen, voor de extra inspanning die zij moesten leveren tijdens de coronacrisis.

08.22

Ruim 4 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). 2,9 miljoen mensen keken naar NPO1, ongeveer 901.000 stemden af op RTL4 en 243.000 mensen zagen Rutte en De Jonge op SBS6.

Dat zijn meer kijkers dan de persconferentie op 6 augustus trok. Toen keken 3,5 miljoen mensen naar Rutte en De Jonge. In het begin van de lockdown in Nederland, in maart en april, keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties over het coronavirus.

06.05

Middelbare scholen kunnen weer open, maar er zijn wel aanvullende maatregelen gewenst, zoals aangepaste pauzetijden en de inzet van buddy's. Dat zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht in het Nederlands Dagblad. Ze vindt op zichzelf het risico aanvaardbaar om middelbare scholen te openen, terwijl nog niet duidelijk is in welke mate het coronavirus zich daar verspreidt.

Maar het voortschrijdende inzicht dat ook oudere tieners het coronavirus kunnen verspreiden, hoewel zij zelf niet of nauwelijks ziek worden, is reden om een stapje verder te gaan in de veiligheidsmaatregelen, vindt Bruijning. "Het wordt namelijk een probleem als ze hierdoor bijvoorbeeld hun grootouders besmetten."

00.30

De moedermelk van vrouwen die een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt, bevat antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC in samenwerking met andere instituten. Onderzoekers gaan nu kijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen, tijdens een eventuele tweede golf.

Na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) zijn de antistoffen nog aanwezig. Dit is belangrijk, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere mensen. Het moet nog blijken of de moedermelk inderdaad het coronavirus kan voorkomen.

Het Emma Kinderziekenhuis begint met een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren. Aan deze vrouwen wordt gevraagd om 100 milliliter voor de Moedermelkbank te kolven.