Wie weet waar poes Kai is? Destan (9) loopt de hele dag in de buurt te zoeken

Het eerste wat zoontje Destan (9) elke ochtend doet: kijken of poes Kai al is teruggekomen. Maar al vijf dagen is het leeg in huis en blijft het voerbakje onaangeroerd. Sanne Lieberwirth uit Eindhoven is ten einde raad.

Vijf dagen geleden was Kai ineens weg. Moeder Sanne Lieberwirth kwam thuis van haar werk en Kai was er niet. “Ik ben personal trainer en had ’s ochtends een les gegeven. Toen ik thuis kwam was Kai er niet. Ik dacht meteen: dit is niet goed.” Moeder en zoon hebben van alles geprobeerd om poes Kai te vinden. Van flyers in de buurt tot het bellen van dierenopvangorganisaties. “Destan loopt de hele dag door de buurt om te kijken of hij Kai kan vinden.”

Kai is in huis gekomen toen haar man en Destans vader hen verliet. “Dan hoefden we niet thuis te komen in een leeg huis.” Het gemis doet daarom extra zeer. “Destan vraagt telkens, waar is ie nou? Wanneer komt Kai terug? Het is hartverscheurend.”

Destan en Kai waren de dikste maatjes, vertelt Sanne. “Elke ochtend knuffelden ze als hij beneden komt. Dan ging hij op de grond zitten en kwam ze kopjes geven.” Ook Sanne zelf had veel aan de poes. “Ze kwam me troosten als ik verdrietig was. Vorig jaar ben ik mijn moeder verloren en in die periode heb ik ook veel aan haar gehad.”

Ondertussen staat de deur letterlijk open voor als Kai terug wil komen. “Ik laat de hele dag de schuifpui open staan en een bakje vol voer. Dan kan ik tenminste zien als ze heeft gegeten.”