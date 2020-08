'Hopen op een vaccin en blijven bidden', bisschop Gerard de Korte over de coronacrisis

Bisschop Gerard de Korte voor de Sint Jan vergroot

Bisschop Gerard de Korte wordt ook in zijn eigen Sint Jan in Den Bosch voortdurend geconfronteerd met de coronacrisis. Aparte in- en uitgangen, hosties die worden uitgereikt achter een beschermingswand en gemarkeerde stoelen waar mensen tijdens de diensten met afstand van elkaar kunnen zitten. De bisschop beleeft een roerige tijd tijdens de crisis die ook in zijn bisdom voor veel leed en ellende zorgt.

Zo gaat de Sint Jan in Den Bosch om met de coronacrisis:

"De eerste weken waren een rare gewaarwording. Afspraken vervielen en veel activiteiten gingen niet door. Maar via de digitale wereld heb ik de boel weer kunnen oppakken. Want er was genoeg te doen. Via Zoom, de mail en andere mogelijkheden om op afstand toch contact met elkaar te hebben. Maar vooral die eerste weken waren stil en vreemd."

"De kerk heeft veel goed werk gedaan door de mensen bij te staan en te troosten."

De pastoors in het bisdom draaiden overuren door veel ziekenbezoeken, uitvaartdiensten en troost geven aan rouwenden. "In de regio Uden en bijvoorbeeld ook in Budel was heel veel extra werk te doen. De pastoors hebben zich enorm ingezet en doen dat nog steeds. Ik denk dat de kerk daar veel goed werk heeft gedaan door de mensen bij te staan en te troosten."

De pastoors kwamen met veel leed in aanraking, maar ze waren zelf ook bang voor het coronavirus. Ze konden hun werk niet doen op de manier zoals zij en de parochianen dat gewend waren.

"Ik heb wel pastoors horen verzuchten dat het erg heftig was. Ze willen er zijn voor de mensen, maar hebben natuurlijk ook met de beperkingen door corona te maken. Uitvaarten gingen door met minder bezoekers. Ziekenzalvingen moesten worden aangepast en op afstand door het gebrek aan beschermende middelen."

"Dat we de kerk letterlijk moesten sluiten was heel erg."

De bisschop beseft dat het onduidelijk is hoe lang deze situatie nog zal duren. "We zitten nu in een tussenperiode. De besmettingen nemen toe, dus we moeten ons aan de veiligheidsvoorschriften houden om erger te voorkomen. Overal en dus ook in onze kerkgebouwen. Dat we de kerk letterlijk moesten sluiten was heel erg, maar daardoor worden de diensten via internet steeds beter bekeken."

Sommige zorgmedewerkers spreken hun vrees uit dat niet iedereen nog een tweede periode van van keihard werken en stress op kan brengen. Hoe zit dat met de pastoors in zwaar getroffen gebieden in Brabant? Kunnen zij een tweede coronagolf aan? "Dat beeld heb ik wel. Juist als mensen in nood zijn en verdriet hebben, moeten we er zijn en ik schat in dat de pastoors daar ook toe in staat zijn. Maar laten we hopen dat het niet nodig is door ons verantwoordelijk te gedragen."

"In je eentje red je het niet en we moeten echt samen de crisis doorstaan."

Over de rol van de kerk in deze roerige tijd heeft bisschop De Korte samen met andere kerkvertegenwoordigers een boek geschreven: 'De kerk in tijden van corona'. "Dat gaat bijvoorbeeld over solidariteit en saamhorigheid, want in je eentje red je het niet en we moeten echt samen de crisis doorstaan."

Zolang de crisis nog niet bezworen is, ziet de bisschop een taak voor iedereen om door deze tijd te komen. "Het is de opdracht van ons allemaal om te zorgen dat die tweede golf er niet komt door er voor elkaar te zijn en met elkaar rekening te houden. Verder is het natuurlijk te hopen dat de deskundigen en wetenschappers snel een vaccin vinden waardoor we niet meer bang hoeven te zijn dat we elkaar ziek maken. Maar daarnaast blijven wij dagelijks bidden."