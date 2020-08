Alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november afgelast

Alle kermissen in de regio Midden- en West-Brabant gaan tot zeker 1 november niet door. Dat heeft de veiligheidsregio woensdagmiddag bekendgemaakt. Reden is de toename van het aantal coronabesmettingen.

"Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait. Het aantal besmettingen neemt met name onder jongeren toe", schrijft de veiligheidsregio in een verklaring. Het besluit gaat per direct in.