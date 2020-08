Kermisbond woest na verbod op kermissen: ‘Schandalig dat er niet met ons is overlegd’

Jan Boots is verbolgen over de beslissing van de veiligheidsregio. vergroot

Kermisexploitanten reageren geschrokken en geëmotioneerd op het nieuws dat alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november niet doorgaan. Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kermisbond, is ronduit boos. “Ik ben verbluft dat de veiligheidsregio niet eerst met ons heeft overlegd.”

Boots reageert tijdens de kermis in Oss, waar de attracties woensdag voor de laatste keer draaien. “Het is onaanvaardbaar en verschrikkelijk. Ik ben totaal overbluft dat de veiligheidsregio niet de moeite heeft genomen om contact op te nemen met onze brancheorganisatie”, vertelt de directeur.

Volgens de directeur had er voorafgaand aan de beslissing overleg moeten plaatsvinden met de brancheorganisatie. "Ik begrijp hier niks van. Overleg had heel veel kunnen oplossen. Dan waren in mijn ogen de kermissen gewoon doorgegaan."

Zo reageren exploitanten op het nieuws:

"Gisteren ben ik op drie kermissen geweest in Noord-Holland, kermissen waar ook cafés in de buurt zijn. De kermissen zijn voortreffelijk verlopen. Waarom kan dat niet in deze regio?", vraagt hij zich hardop af.

Kermisexploitant Louis Vallentgoed is naar eigen zeggen 'met stomheid geslagen'. Hij staat met een gloednieuw reuzenrad op de Osse kermis. "Door corona kwam het reuzenrad al stil te liggen in de fabriek. Anderhalve maand geleden werd het rad geleverd, maar toen mochten we niet op pad." De kermis in Oss is voor Vallentgoed zijn allereerste kermis van het seizoen. "Alle kosten lopen door dus hoe gaan we dat doen? Ik ben heel bang voor de toekomst."

Of er nog iets te doen is tegen dit besluit, weet directeur Boots van de kermisbond niet. Maar hij gaat het zeker proberen. "Ik moet iedereen nog bij elkaar roepen want dit kan gewoon niet. Exploitanten die tot 1 juli niet hebben kunnen werken, zijn nu zes weken bezig en hebben die tijd niet vol gezeten met kermissen. En nu kunnen ze niet verder. In oktober eindigt het kermisseizoen alweer. Dit betekent dat ze naar huis kunnen, dat de kassa dichtgaat."