Bureau 040 geeft kijkje achter de schermen bij politie, docuserie komt vanaf 2 september op tv

De nieuwe televisieserie Bureau 040 gaat op 2 september in première. Presentator Ewout Genemans liep de afgelopen maanden mee met de Eindhovense politie en het resultaat daarvan is binnenkort elke woensdagavond te bekijken. Agenten delen woensdag alvast een voorproefje van het nieuwe programma.

De docuserie is een vervolg op het populaire Bureau Burgwallen, waarin het wel en wee van de politie in Amsterdam werd gevolgd. Nu is Eindhoven aan de beurt.